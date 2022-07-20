20 Temmuz 2022 Çarşamba, 16:20

Gazetemiz yazarı Örsan Öymen'in annesi Gisela Marie Öymen yaşamını yitirdi.

Örsan Öymen, annesi Gisela Marie Öymen'in ölümü ve cenaze bilgisine ilişkin Twitter hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı:

"Annem Gisela Öymen’i ne yazık ki dün gece kaybettik. Acımız çok derin. 22 Temmuz Cuma günü saat 12:00’de, babam ve eşi gazeteci-yazar Örsan Öymen’in ölüm yıldönümünde, onun yanında, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek."