Gazetemiz yazarı Örsan Öymen'in annesi Gisela Marie Öymen yaşamını yitirdi

Gazetemiz yazarı Örsan Öymen, annesi Gisela Marie Öymen'in hayatını kaybettiğini açıkladı. Öymen 22 Temmuz günü Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

cumhuriyet.com.tr
20 Temmuz 2022 Çarşamba, 16:20
Gazetemiz yazarı Örsan Öymen'in annesi Gisela Marie Öymen yaşamını yitirdi
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Gazetemiz yazarı Örsan Öymen'in annesi Gisela Marie Öymen yaşamını yitirdi.

Örsan Öymen, annesi Gisela Marie Öymen'in ölümü ve cenaze bilgisine ilişkin Twitter hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı:

"Annem Gisela Öymen’i ne yazık ki dün gece kaybettik. Acımız çok derin. 22 Temmuz Cuma günü saat 12:00’de, babam ve eşi gazeteci-yazar Örsan Öymen’in ölüm yıldönümünde, onun yanında, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek."


Örsan Öymen Gisela Marie Öymen
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