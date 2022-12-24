Gazetemizin yazarı Uğur Mumcu 1993'te uğradığı saldırı sonucu katledilmişti... Firari bombacı için 'kaçak' kararı

24 Aralık 2022 Cumartesi, 19:57

Yazıları ve açıklamaları nedeniyle çok sayıda tehdit alan ve 1992’de “Beni öldürecekler” diyen Mumcu, 24 Ocak 1993’te bombalı saldırı sonucu katledildi.

Davada somut gelişmeler yaşanmaması üzerine 14 Ocak 1997’de, Meclis’te, Uğur Mumcu Cinayetini Araştırma Komisyonu kuruldu ve hazırlanan raporun sonuç bölümünde Mumcu’yu koruma konusunda gerekli önlemlerin alınmadığı vurgulandı. Ocak 2000’de, terör örgütü Hizbullah’a yönelik gerçekleştirilen bir operasyonda, Mumcu cinayetine ilişkin krokilerin ele geçirilmesiyle Uğur Mumcu Uzun Takip (UMUT) Operasyonu başlatıldı ve Muammer Aksoy, Bahriye Üçok ve Ahmet Taner Kışlalı cinayetlerinin de dahil edilmesiyle UMUT davası açıldı.

İddianamede, Mumcu’nun aracına koyulan bombanın Ferhan Özmen tarafından hazırlandığı ve Necdet Yüksel’in gözcülüğünde, Oğuz Demir tarafından yerleştirildiği belirtildi. Firari Demir’in dosyası ile gelinen süreçte ayrı olarak görülüyor. 29 yıldır firari olan Demir’in geçtiğimiz hafta görülen davasında dikkat çeken bir ara karar verildi.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Demir hakkında “kaçak” kararı verdi. Böylece dava, Demir’in yokluğunda görülmeye devam edecek. Kararın, zamanaşımını durdurabilmek adına olumlu olduğu belirtiliyor. Ayrıca davada avukatlar, Meclis’teki araştırma komisyonunun raporunun da dosyaya eklenmesini istedi. Mahkeme, bu istemi kabul etti.

Rapor, TBMM’den istenerek dosyaya getirilecek.