Uğur Mumcu hâlâ genç ve yürekli - Erol ÇEVİKÇE

25 Ağustos 2022 Perşembe

Uğur Mumcu, inançlı bir sosyalist ve ulusunu seven, insanlığa karşı bütün yüreği ile bağlı ve sorumlu bir aydındı. “Merkezi ekonomik planlamanın” ülkesini ve halkını yoksulluktan kurtaracağına, hakça bir ekonomik ve sosyal kalkınmanın, ancak “devlet için zorunlu, özel sektör için özendirici” bir “planlama” ile başarılacağına inananlardandı.

DÜŞÜNCELERİNİN TEMELİ

Üniversitede, gençliğin düşünce önderlerindendi. Siyasetin, olumsuzlukların kaynağı olduğu kadar ekonomik, sosyal toplumsal sorunların da ancak onunla çözülebileceğinin bilinci içindeydi. Özündeki devrimci ruh onu, sömürüye ve ezilmişliğe baş kaldırmaya adeta azmettirmişti. O nedenle bütün gücünü ve aklını, doğruya ve gerçeğe adamıştı.

Bugün artık ABD başta olmak üzere, gelişmiş ülkelerde bile foyası açığa çıkan sözde demokrasi adına “popülizmin”, yoksulluktan kurtulmak isteyen ülkemizde de halkın değil, sonunda bir “tek adamın” egemen olma yolunu açacağını ilk görenlerdendi.

Bağımsızlığa ve sömürüye karşı umutla inandığı toplumsal ilke ve amaçlara rağmen o, Sovyetler Birliği’nde devlet komünizminin hızlı düşüşünü en erken sezenlerden biriydi. Dogmalardan gerçeklere ulaşmanın önündeki çetin zorluğu görerek asıl sorunun, “özgürlük, insan hakları ve bilimle, hukukun üstünlüğünü sağlamak” olduğu yargısı, artık Uğur Mumcu’nun düşüncelerinin temeli olmuştu.

GERÇEK BİR AYDIN

İşte bu çizgide kimselerin üzerine gidemediği gerçekleri bulmaya ve hiç korkmadan açıklamaya kendisini adadı. Bunun, Türkiye’de yaşam pahasına bir büyük dava olduğunu herkesten önce o gördü. Yine de “Sakıncalı Piyade” olmayı göze aldı.

Uğur Mumcu’nun doğumunun 80. yıldönümünde derin bir elem ve kaygıyla görüyoruz ki artık, “laik demokratik sosyal bir hukuk devleti” olan toplumsal yapımızın kırılma ve dağılma baskısıyla karşı karşıya gelişi, onun yorum, eleştiri ve uyarılarının doğruluğunu ve gerçek bir aydın ve düşünür olarak haklılığını ortaya koydu.

Sevgiyle, özlemle anıyoruz ve arıyoruz.

EROL ÇEVİKÇE

SİYASETÇİ