Gaziantep’te can pazarı! 2 kişi öldü, 8 yaralı

Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunda seyreden Hasan A. idaresindeki 27 ME 8998 plakalı kamyonet, Nizip ilçesi Akçakent Mahallesi yakınlarında lastiği patlayınca kontrolden çıkarak devrildi.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta yolculuk yapan Suriye uyruklu Curiye Uglan (45) ve kimliği tespit edilemeyen yabancı uyruklu kadın olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan 8 kişi ise 112 Acil Servis ekiplerince Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.