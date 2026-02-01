Gaziantep'te istinat duvarı çöktü: 4 dairede hasar oluştu

Cumhuriyet Gazetesi Logo
1.02.2026 19:13:00
AA
Gaziantep’in merkez Şahinbey ilçesinde bir sitenin istinat duvarının çökmesi sonucu 4 daire zarar gördü.

Gaziantep'te sitenin istinat duvarı çökmesi sonucu 4 dairede hasar oluştu.

Merkez Şahinbey ilçesine bağlı Bülbülzade Mahallesi 136059. Sokak'ta bulunan 4 bloklu Palmiye Sitesi'nde istinat duvarı henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Çökme sonucu 4 dairede hasar oluşurken, bazı araçlar göçük altında kaldı.

Kimsenin yaralanmadığı olayda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tedbir amacıyla 4 bloku tahliye etti.

Ekiplerin bölgedeki incelemeleri sürüyor

