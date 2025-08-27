Gaziantep'teki birçok deprem davasının sanığı... Eski Şehitkamil Belediyesi İmar Müdür Yardımcısı halen firari!

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki Pamukkale Sitesi A bloğunun 6 Şubat depremlerinde yıkılması sonucu 25 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan davada, binanın yıkılmasında sorumluluğu bulunan müteahhitler Sadık Doğan ve Yusuf Alageyik ile teknik uygulama sorumlusu ve statik proje müellifi Atilla Gökçek'e 16 yıl 3'er ay hapis cezası verildi. Alageyik ve Gökçek tutuklu yargılanırken, firari durumda olan Sadık Doğan hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İKİ KAMU GÖREVLİSİNE DAVA AÇILDI

Başsavcılık, Pamukkale Sitesi'nin yıkılmasında sorumluluğu bulunan kamu görevlileri hakkında da soruşturma izni talep etti. Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi, 2 kamu görevlisi için soruşturma izni verdi. Bu kararın ardından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianameye ANKA Haber Ajansı muhabiri ulaştı.

İddianamede, dönemin Şehitkamil Belediyesi İmar Müdür Yardımcısı Ali Çağlayan ile inşaat mühendisi Mustafa Bilgin'in, Pamukkale Sitesi'nin yapım sürecinde eksik ve hatalı projelere rağmen gerekli denetimleri yapmadan yapı ruhsatı düzenleyerek kusurlu davrandıkları belirtildi.

Bilirkişi raporları, taraf beyanları ve ön inceleme raporları doğrultusunda, her iki ismin de "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçunu işlediklerine dair yeterli ve birbirini destekleyen deliller bulunduğu vurgulandı.

FİRARİ İMAR MÜDÜR YARDIMCISI ÇAĞLAYAN İÇİN YAKALAMA TALEP EDİLDİ

Soruşturma sürecinde inşaat mühendisi Mustafa Bilgin'in ifadesi alınırken, Bilgin kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti. Diğer sanık, dönemin Şehitkamil Belediyesi İmar Müdür Yardımcısı Ali Çağlayan'ın ise 2023'ten bu yana hakkında aynı suçtan çok sayıda yakalama kararı olmasına rağmen yurt dışında olduğu ortaya çıktı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianamede Çağlayan'a ilişkin şu tespiti yaptı:

"Şüpheli Ali Çağlayan hakkında aynı suçtan birçok yakalama kaydı bulunduğu ve bu soruşturma dosyasında da ifadesinin alınamadığı, 2023 yılından beri yakalama kararı bulunduğu anlaşıldığından bu aşamada ifadesine başvurulamadığı, Başsavcılığımızca 27 Ocak 2025 tarihinde Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden yakalama talep edilmiştir."

Gaziantep 6. Sulh Ceza Hakimliği, Ali Çağlayan hakkında yakalama emri düzenlenmesine hükmetti. Ancak Ali Çağlayan henüz yakalanamadı.

"ADALET YERİNİ BULMADIKÇA, HER GEÇEN GÜN YIKILMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Pamukkale Sitesi'nde annesi Melek, babası Hüseyin ve babaannesi Cennet'i kaybeden Gizem İnan Kaya, süreci ANKA Haber Ajansı'na şöyle değerlendirdi:

"Bir gecede sadece ailemin değil, binlerce insanın hayatı yok oldu. Bu felaketin tek nedeni deprem değildi. Göz göre göre inşa edilen çürük binalar, denetimsiz bırakılan yapılar ve görevini yapmayan kamu görevlileri bu yıkımın gerçek sorumlularıdır. Binlerce insan hayatını kaybetti, yüz binlerce insan ailesini, akrabasını, sevdiklerini kaybetti. Bugün firari durumda olan Ali Çağlayan gibi görevini ihmal eden herkesin bu ölümlerde payı vardır.

Bizim acımız kişisel değil, toplumsaldır. Çünkü Pamukkale Sitesi'nde yıkılan sadece hayatlarımız değil; adalete ve devlete olan inancımız, güvenimizdir. Bizler, bu ülkenin yurttaşları olarak, kaybettiklerimizin hesabının sorulmasını istiyoruz. Bizim acılarımız hiçbir zaman son bulmayacak. Adalet yerini bulmadıkça, her geçen gün yıkılmaya devam edeceğiz."