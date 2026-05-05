Gaziantep ve Şanlıurfa’da sel felaketi... Bakan Göktaş,

55 MİLYON LİRA KAYNAK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep ve Şanlıurfa’da meydana gelen sel felaketine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Göktaş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Gaziantep ve Şanlıurfa'da meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. Bu kapsamda, afetten etkilenen vatandaşlarımızın ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik, her iki ilimizde de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’na (SYDV) 55 milyon lira tutarında kaynak aktardık.

SYDV ekiplerimiz tarafından sahada yürütülen inceleme, hane ziyaretleri ve hasar tespit çalışmaları ilgili kurumlarla eşgüdüm içinde devam etmektedir. Ülkemizin dört bir yanında sosyal hizmetlerimizle vatandaşlarımıza ulaşıyor, yaralarımızı birlikte sarıyoruz. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun.”

ESNAFA HACİZ ŞOKU!

CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Acar, kentte yaşanan sel felaketinin ardından Şahinbey'de zarar gören bazı esnafın hesaplarına haciz konulduğunu belirterek tepki gösterdi. Acar, "Esnaflarımız devletten bu afetten dolayı bir can suyu beklerken, bu sabah uyandıklarında hesaplarında Şahinbey Vergi Dairesinin hacizleriyle karşılaştılar. Biz Gaziantep'in afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini söylerken, hükümetin afete maruz kalmış bu esnaflarımızın hesaplarına haciz koyması hiçbir şeyle izah edilemez" dedi.

Acar, açıklamasında şunları söyledi:

"Çok kıymetli hemşehrilerim, 3 gün önce Gazi şehrimizde büyük bir afet yaşandı. Bu afetin hem şehir merkezinde hem de kırsaldaki mahalle ve köylerimizde ciddi sonuçları ortaya çıktı. Dün milletvekillerimiz ve tüm örgütümüzle birlikte afetin yaşandığı tarım bölgesini ziyaret ettik. Orada içler acısı bir durumla karşılaştık.

Bugün ise Şahinbey ilçemizde, bu afetten dolayı dükkanları sel suyu almış esnaflarımızı ziyaret ettik. Ancak orada öyle bir tabloyla karşılaştık ki bu, tam anlamıyla bir vicdan tutulmasıdır. Esnaflarımız devletten bu afetten dolayı bir can suyu beklerken, bu sabah uyandıklarında hesaplarında Şahinbey Vergi Dairesinin hacizleriyle karşılaştılar.

Biz Gaziantep'in afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini söylerken, hükümetin afete maruz kalmış bu esnaflarımızın hesaplarına haciz koyması hiçbir şeyle izah edilemez. Buradan bir kez daha söylüyoruz: Kendinize gelin. Burası Gaziantep."