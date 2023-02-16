'Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde zemin düzleştirme çalışmaları bitti'

Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 13:05

Güncelleme: 16 Şubat 2023 - 13:18

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremin ardından, afet bölgelerinde bina hasar tespit çalışmaları ve yeni yapılacak olan konutların zemin etüt çalışmaları devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, depremin vurduğu kentlerden Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde toplam 495 bin metrekarelik 4 ayrı alanda yapılacak, 22 bin 500 kişinin yaşayacağı geçici barınma alanlarının çalışması başlatıldı. Yığma yapı, prefabrik ve konteynerlerden oluşacak geçici barınma alanlarında; çocuk oyun alanları, anaokulu, okul, cami, spor alanları, sosyal tesis ve sağlık tesisi yer alacak. Nurdağı'nda yer alan geçici barınma alanı, 2 ayrı alanda toplam 305 bin metrekare olarak planlandı. 19 bin kişinin yaşam süreceği ve 3 bin 208 birimden oluşan bu alanlarda, tüm sosyal imkanlar ve donatılar yer alacak. Kurulacak geçici barınma alanları için altyapıların yapıldığı, zemin düzleştirme çalışmalarının bittiği ve konteynerlerin de getirildiği belirtildi.

İslahiye’de ise 2 bin 264 birimin yer alacağı 2 ayrı geçici barınma alanında, 13 bin 500 depremzedenin yaşayacağı kaydedildi. Toplam 190 bin metrekare büyüklüğündeki alanlarda; çocuk oyun alanları, anaokulu, okul, cami, spor alanları, sosyal tesis ve sağlık tesisi yer alacağı kaydedildi.

'EN UYGUN ZEMİNE YAPILACAK'

Öte yandan geçici barınma alanlarının yanı sıra kalıcı konutlar için de çalışmaların başlatıldığı belirtildi. Açıklamada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un düzenlediği il koordinasyon toplantılarında; yeni yerleşim alanları için il yöneticileri, belediyeler, milletvekilleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve akademisyenlerin fikirlerinin alındığı, depremin hasarını en aza indirmek için mikrobölgeleme ve zemin etüt çalışmalarıyla en uygun zeminlerin belirlendiği belirtildi.

Toplantıda, "Buna göre yeni yerleşim yerlerinin en doğru yere, en doğru zemine, en doğru teknikle yapılabilmesi ve fay hattına olan mesafesine göre alan tespitleri yapılıyor. Bu tespitler sonrası belirlenen yerlerde zemin etüt çalışmaları da başlatıldı. Çalışmalar kapsamında alanlardan belirlenen numuneler incelenerek zeminin yerleşim için uygun olup olmadığı tespit edilebilecek" denildi.