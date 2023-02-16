Gaziantep'te hafta bitmeden tüm abonelere doğalgaz verilecek
Gaziantep Valisi Davut Gül, hafta bitmeden kentte tüm abonelere doğalgaz verilmeye başlanacağını bildirdi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'te, sarsıntıdan sonra kent genelinde tedbir amaçlı kapatılan doğalgaz, aşamalı olarak hasar tespit çalışmalarının tamamlandığı mahallelerde veriliyor.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Davut Gül, "GAZDAŞ tarafından evlere doğal gaz bağlama çalışmaları hızla devam ediyor. Bu hafta bitmeden tüm abonelere hizmet verilecek" ifadelerini kullandı.
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