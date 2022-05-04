Gaziantep'te otomobil, şarampole devrildi: 2 yaralı
Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada sürücü Ahmet Duman (29) ile Kasım Dönmez (50) yaralandı.
Kaza, İslahiye-Nurdağı çevre yolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi.
İslahiye yönüne giden Ahmet Duman'ın kullandığı 41 EH 401 plakalı otomobil, yağışla kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, yaralı Ahmet Duman ve araçtaki Kasım Dönmez'i İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Video Haberler
- Şırnak'ta kamyonette 2 kuzenin silahla vurulmuş cesetler
- Yolun ortasında aracın kapısı açıldı, çocuk yola düştü!
- Eski vekil Kemal Demirel son yolculuğuna uğurlandı
- Bedensel engelli Yusuf'tan acı haber
- Dönüş yoğunluğu başladı
- Bayram tatili dönüş yolculuğu başladı
- Ankara'da çatı yangını
- Apollon Tapınağı'na ihanete suç duyurusu
- Valilik açıklama yaptı: Dolu yağışı facia yarattı
- Günlerdir kayıptı, kayanın dibinde bulundu
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakanlık maaşları yanlış yatırmış
- İki parti anlaştı; 3. ittifak geliyor
- Bilal Erdoğan Osmanlıcaya döndü
- 'Bank Asya’dan kredi alıp da üstüne yatmamış gibi...'
- İstanbul'da taciz girişimine bıçaklı saldırı
- Messi'den PSG'ye ultimatom!
- Filmin yapımcısına gözaltı
- İstanbul'da yaşayan yabancılara ilişkin açıklama
- Erdoğan'ın ziyaretinden sonra ortaya çıktı
- Bitti denilen çalışma ortada yok