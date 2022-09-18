Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

18 Eylül 2022 Pazar, 13:20

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Güllühöyük Mahallesi'nde çiftliğine motosikletiyle giden Sadettin Köse'yi (70) yerde hareketsiz gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, silahla ağır yaralandığı belirlenen Köse'yi İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Köse, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri bölgede inceleme yaparken, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.