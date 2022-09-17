Sedat Peker'in evine silahlı saldırıyla ilgili bir kişi tutuklandı
Beykoz'da Sedat Peker’in el konulan evinin önünde düzenlenen silahlı saldırının ardından şüpheli Ömer Şengel’le birlikte 4 kişi daha gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilenlerden Ömer Şengel tutuklandı.
Olay, Çarşamba günü saat 09.30’ta Beykoz’da suç örgütü lideri Sedat Peker’in el konulan evinin önünde yaşandı. Bir otomobille evin önüne gelen şüpheliler, kapıdaki görevliye Yılmaz Günay’la görüşmek istediğini söyledi.
Bunun üzerine görevli Günay’a haber verdi. Kapıya çıkan Günay, otomobildeki kişilerle görüşmek için araca yaklaştığında, otomobildeki saldırganlar Günay’a ateş etmeye başladı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Günay, yere yığılırken şüpheliler ise olay yerinden uzaklaştı. Günay, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olayın ardından şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, çevredeki güvenlik kamera görüntüleri ile görgü tanıklarının ifadelerinden şüphelinin Günay ile önceden tanışan Ömer Şengel olduğunu tespit etti. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Ömer Şengel’le birlikte olaya karıştıkları belirlenen 4 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ömer Şengel tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.
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