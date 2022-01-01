Gaziantep'te yanan hurda otomobilin bagajında erkek cesedi bulundu
Gaziantep'te yanan bir hurda otomobilin bagajında 25 yaşında bir erkeğin cesedi bulundu. Ceset, kimlik tespiti için Adli Tıp'a gönderildi.
Gaziantep Şehitkamil'de, KÜSGET Sanayi Sitesi Erdoğan Ergönül Caddesi'nde bulunan yediemin deposundaki hurda otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler, çevredekiler ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Ekiplerce yapılan incelemede aracın bagajında erkek cesedi bulundu.
Araç ve çevresinde detaylı inceleme gerçekleştiren polis ekipleri, 25 yaşlarındaki erkeğe ait olduğu tahmin edilen cesedin kimlik tespiti için çalışma başlattı.
Ceset, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Video Haberler
- 2022'ye 'merhaba' dediler
- 2021'de de değişmedi: Öldürülmek istemiyoruz!
- Dünyada 2021: Gazze, Taliban ve kritik zirveler...
- 2021 bizden çok şey götürdü: Aramızdan ayrılan isimler
- Sporda 2021: Nefes kesen mücadeleler...
- Türkiye'de 2021: Yangın, sel, kapanma, kriz
- Maske takmayan şoförün pişkin davranışı
- Kılıçdaroğlu, Roboskili aileler ile görüştü
- TOGG'un bagajını açan muhabire müdahale
- Kadıköy'de yan baktın cinayeti
En Çok Okunan Haberler
- Elektrik fiyatlarına rekor zam!
- Doğalgaza da rekor zam!
- Omicron varyantına karşı yeni umut
- Yeni yıl rekor zamla geliyor
- Kara kış başlıyor: 2022'ye zamlarla girdik!
- Kılıçdaroğlu'ndan, Erdoğan'a sert yanıt
- Yılın son anketinden Erdoğan'a kötü haber
- Avrasya Tüneli ve köprülere zam
- İşte kazanan şanslı numaralar
- Araç sahiplerine bir kötü haber daha