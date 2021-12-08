Gaziemir, Giresun'a ses verdi: Rant uğruna doğa talanı son bulsun

08 Aralık 2021 Çarşamba, 15:34

İzmir'in Gaziemir ilçesi Emrez Mahallesi’ndeki 'İzmir’in Çernobil’i olarak bilinen ve normal değerin 7 bin 291 katı oranında radyasyon yayan radyoaktif atıklar 14 yıldır temizlenmiyorken ülkenin dört bir yanından yeni çevre felaketi haberleri peşi sıra geliyor.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, 19 Kasım'da Nesko Madencilik A.Ş.’ye ait maden ocaklarında kullanılan siyanür ve diğer zehirli atıkların depolandığı havuzlar patladı. Patlamayla birlikte tesisin çevresinde bulunan akarsulara karışan zehirli atıklar, Giresun, Tokat, Sivas ve Samsun’a kadar geniş bir bölgeye yayıldı. Atıklar nedeniyle insanların ve tüm canlıların sağlığı; bölgede yaşayan insanların geçim kaynağı olan tatlı su balıkçılığı, hayvancılık ve tarım yok olma tehdidiyle karşı karşıya.

GAZİEMİR'DEN GİRESUN'A DESTEK

Gaziemir’deki eski kurşun fabrikasının bahçesinde gömülü atıklara dikkat çekmek ve sorunun çözümü için 3 ay süren Duran Adam eylemi yapan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, “Akarsularımız, denizlerimiz, ormanlarımız, tarım alanlarımız rant uğruna talan ediliyor. Türkiye’nin dört bir yanı çevre felaketleri ile sallanıyor. İzmir’in Çernobil’i bitmeden Giresun’un Çernobil’i patlak verdi. Nesko Madencilik A.Ş.’ye ait maden ocaklarında kullanılan atıkların depolandığı havuzlar patladı. Patlamayla birlikte derelerin sularına karışan zehirli atıklar, Kelkit Vadisi’ne ve Yeşilırmak Havzası’na akıyor. Giresun, Tokat, Sivas ve Samsun’a yayılan zehirli atıklar nedeniyle bölgede çok büyük bir çevre felaketi yaşanıyor. Çevre felaketi nedeniyle, bölgenin geçim kaynağı olan tatlı su balıkçılığı, hayvancılık ve tarım yok olma tehdidiyle karşı karşıya. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bir an önce harekete geçmeli, İzmir’in Çernobil’i olarak bilinen Gaziemir’deki nükleer atıklar temizlenmeli, nükleer santral yapımından vazgeçilmeli, Kaz Dağları’ndaki, Karadeniz’deki doğamızı yok eden madencilik faaliyetleri durdurulmalıdır. Rant uğruna yaşam alanlarımızın, doğamızın yok edilmesine artık dur demeliyiz” diye konuştu.