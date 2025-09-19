Gaziler 19 Eylül Gaziler Günü’nde bakanlık önünde oturma nöbetinde: ‘Yaralandıktan sonra bir kenara atıldık’

Gaziler, 19 Eylül Gaziler Günü’nü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı önünde yaptıkları oturma eylemiyle karşıladı. Özlük haklarının iyileştirmesi taleplerini dile getiren gaziler, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında haklarının düzenlenmesini istedi. Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Şehit ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Erdem Çerçioğlu, ‘er gazilerin ve şehit ailelerinin özlük haklarını korumak’ için bakanlık önünde toplandıklarını söyledi.

30 yıllık mücadelelerinin son 3 yılda platform haline geldiğini ve bu süreçte de birçok görüşmeler yaptıklarını aktaran Çerçioğlu, “Netice itibariyle19 Eylül Gaziler Günü’nde gece burada konaklamak zorunda kaldık. Bu Pazartesi Bakan hanımla (Mahinur Özdemir Göktaş) bir görüşmemiz oldu, Cumhurbaşkanından randevu talep ettik ama herhangi bir sonuç almadığımız için yine oyalancağımızı düşündüğümüz için burada eylem kararı aldık. İstediğimiz şey er şehit ve er gazi ailelerinin özlük haklarıyla ilgili gelişmelerin olması. Şöyle bir örnek vereyim, Teğmen olan asker ve er olan asker. İkisi de aynı çatışmada, aynı terörist kurşunuyla yaralanıyor, teğmen albaylığa kadar yükselebiliyor ama er, er olarak kalıyor. Teğmen 120-130 bin lira maaş alıyor, er 30 bin lira... Yani özlük hakta ve kamuda er şehit ya da er gazi ailelerinin bir karşılığının olmadığını söylüyorlar” dedi.

"YARALANDIKTAN SONRA KENARA ATILDIK"

Anayasanın 61. maddesindeki “Devlet harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle, malül ve gazileri korur ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar” ifadesini anımsatan Çerçioğlu, “Biz adaletsizliğe karşıyız, eşitlik istiyoruz. 19 Eylül’ü kutlamamız gerekirken maalesef ki bugün buradayız. Hayatlarımız o kadar zorken, dış kapının dış mandalı gibi, yaralandıktan sonra bir kenara atıldık. Bize emir verip ölüme gönderenler sefasını sürüyorken, ölüme gidenler cefasını çekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

"AYRIMCILIĞA SON VERİN"

Milli okçu gazi Yavuz Papağan da gazetemize yaptığı açıklamada, “Bugün burada ayrımcılığı protesto etmek için bulunuyoruz. 3 yıldır bizi oyalıyorlar, son raddeye geldik Sadece eşitlik için buradayız. ‘Gazilere ne yapılsa azdır’ diye hiçbir şey yapılmamasından, her şeyin havada kalmasından dolayı buradayız. Tek amacımız gaziler arasındaki ayrımcılığa son verilmesi...” diye konuştu.