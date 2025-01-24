Gaziosmanpaşa'da acı ölüm: Namaz sırasında kalp krizi geçirdi
Gaziosmanpaşa'da 54 yaşındaki Mehmet Danışmaz akşam namazı için gittiği camide namaz sırasında fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Danışmaz, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Danışmaz'ın kalp krizi geçirdiği anlar ise kameraya yansıdı.
Karadeniz Mahallesi'nde bulunan Yunus Emre Camisi'nde 20 Ocak Pazartesi saat 18.50 sıralarında akşam namazı için camiye gelen Mehmet Danışmaz, cemaat ile namaz kıldığı sırada rahatsızlandı.
Kısa süre içinde daha da kötüleşen ve ağır hareket etmeye başlayan Danışmaz yere düştü.
Camidekilerin ihbarı üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk incelemede Danışmaz'ın kalp krizi geçirdiğini belirleyerek ambulansla hastaneye kaldırıldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Mehmet Danışmaz'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.
Öte yandan Mehmet Danışmaz'ın kalp krizi geçirdiği anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: #gaziosmanpaşa
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