Gaziosmanpaşa'da geçen yıl öldürülen Dilek Y.'nin davası görüldü: Firari sanık hakkında kırmızı bülten kararı

Yayınlanma: 10.01.2025 - 11:31

Güncelleme: 10.01.2025 - 11:31

İstanbul Gaziosmanpaşa’da geçen yıl şubat ayında Dilek Y., üvey oğlu Ö.Y. tarafından başından vurularak öldürüldü.

Ö.Y. hakkında “kadına karşı kasten öldürme” suçundan, eşi M.Y. ve diğer üvey oğlu Ş.Y’ye ise “kadına karşı kasten öldürmeye azmettirme” suçundan açılan davanın duruşması dün görüldü.

Mahkeme Dilek Y.’nin eşi M.Y. ve üvey oğlu Ş.Y’nin tutukluluk halinin devamına karar verirken, başından vuran ve firar olan üvey oğlu Ö.Y. için ise kırmızı bültenle arama kararı çıkartılmasına karar verdi.

Duruşma 13 Mart tarihine ertelenirken, Cumhuriyet duruşmada yaşananları Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatlarından Gözde Şengel ile konuştu.

FAİLLER CEZALANDIRILANA KADAR DOSYAYI TAKİP EDECEĞİZ

Avukat Şengel, "Duruşmada mağdur vekilleri olarak olayın aslında sadece Dilek Y’nin üvey oğlu tarafından işlenen bir cinayet olmadığını, töre saikiyle diğer aile fertleriyle birlikte işlenen bir cinayet olduğunu tekrarladık. Bu duruşma Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bir katılma talebi vardı. Bakanlık da dosyaya dahil oldu. Firar olan üvey oğlu Ö.Y. için arama kararı devam ediyor. Zaten bizim bu dosyada özellikle vurguladığımız kısım töre saikiyle işlendiğini vurgulamak ve bütün faillerin cezalandırılmasını sağlamak. Duruşma arasında bilirkişi raporunda detaylı inceleyip detaylı beyanlarımızı da vereceğiz” dedi.

Şengel sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Şu aşamada yargılama Dilek Y'nin eşi ve diğer üvey oğlunun tutukluluğuyla birlikte devam ediyor. Firar sanık Ö.Y. kırmızı bültenle aranması için de bir talebimiz vardı. Bu talep kabul edildi ve kırmızı bültenle arama kararı çıkarılması için de bir ara karar oluşturuldu. En önemli gelişme oydu. Failler cezalandırılana kadar dosyayı takip edeceğiz."