Gece bekçisi okulda çırılçıplak dolaştı: Soruşturma başlatıldı

26.09.2025 17:46:00
Haber Merkezi
Serdivan ilçesinde bulunan bir İmam Hatip Lisesi'nde görevli gece bekçisinin okulun koridorlarında çıplak halde dolaştığına dair görüntüler üzerine Sakarya Valiliği harekete geçti. Şahıs görevden uzaklaştırılırken, olayla ilgili hem adli hem idari soruşturma başlatıldı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki kentteki bir imam hatip okulunda, gece saatlerinde bir kişinin çırılçıplak şekilde dolaştığını gösteren görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. 

Paylaşım üzerine Sakarya Valiliği tarafından bir açıklama yapıldı.  

Açıklamada, incelemede söz konusu kişinin, okulun gece bekçisi olduğunun tespit edildiği belirtilerek, "Alınan ilk ifadesinde ilgili şahıs, gece aniden rahatsızlık geçirdiğini, bu nedenle bunalıma girerek lavaboya gittiğini ancak neden böyle davrandığını bilmediğini beyan etmiştir. İlgili kişi tedbiren görevden uzaklaştırılmış olup, hakkında idari ve adli soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

 

