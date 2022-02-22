Gece yarısı IŞİD operasyonu
Çorum'da MİT ve Emniyet'ten IŞİD operasyonu: Yabancı uyruklu 5 kişi yakalandı
Çorum'da MİT ve Emniyet tarafından IŞİD'e yönelik düzenlenen ortak operasyonda 5 kişi yakalandı. Operasyon anı polis kamerasınca kaydedildi.
5 GÖZALTI
Çorum'da IŞİD'e yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'nca IŞİD bünyesinde farklı zamanlarda faaliyette bulundukları tespit edilen zanlılara yönelik operasyon düzenlendi.
Sabaha karşı gerçekleştirilen operasyonda yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan zanlılara ait eşyalara el konuldu.
Operasyon anı polis kamerasınca kaydedildi.
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
- 'AKP yönetemiyor, yurttaş bedel ödüyor'
- Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
- Guatemala’da 6,2 büyüklüğünde deprem
- AKP'li yurttaşın 2 yılda şaşırtan değişimi
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
En Çok Okunan Haberler
- Ukrayna ve Suriye
- ‘Koşullar mükemmel’ ama…
- Kapitalizmin aynasından
- Ali Babacan, çöken ekonomiden sorumlu değil mi?
- Onlar vermeyecek sen alacaksın!..
- Diyanet’in aforoz ettiği laik türbanlı
- Nihilist Nietzsche’nin bildung eğitim felsefesi idealimiz olabilir mi?
- Cumhuriyet etkisi
- İSKİ’nin suyu içilebilir mi? - Prof. Dr. Bekir S. KOCAZEYBEK
- Bölgesel asgari ücret mümkün mü? - Mehmet C. SAVAŞKAN