Gediz Nehri için tehlike çanları çalıyor: Kirlilik, 4. dereceye ulaştı

Yayınlanma: 02.09.2023 - 12:57

Güncelleme: 02.09.2023 - 13:02

Ege Bölgesi'nde sulamada önemli bir yere sahip Büyük Menderes'in ardından Ege Denizi'ne dökülen 2'nci büyük nehir olan Gediz'i kirlilikten kurtarmak için 2015 yılında 'Gediz Havzası Kirlilik Önleme Eylem Planı' hazırlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; Kütahya, Uşak, Manisa ve İzmir'i kapsayan 245 kilometre uzunluğundaki, 17 bin metrekareye hitap eden Gediz Havzası'nı kurtarmak için 8'i Manisa'dan olmak üzere 17 ayrı noktadan yılda 4 defa numune alarak su ölçümü yaptı.

Yapılan çalışmalarda Gediz'in suyunun kalitesinin 'çok kirli' anlamına gelen 4'üncü sınıf olduğu ortaya çıktı. Manisa'da da yapılan denetimlerde Gediz'de kirliliğe neden olan kurum, kuruluş ve işletmelere ceza kesildi.

Bu kapsamda Manisa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Melih Melik Kara, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kara, “245 kilometre uzunluğundaki Gediz Nehri'nin yaklaşık 175 kilometresi Manisa'dan geçmektedir. Manisa'da 6 organize sanayi bölge müdürlüğü, 3 de dericiler sanayi bölge müdürlüğü olmak üzere toplam 9 sanayi bölgemiz var. Onun haricinde münferit fabrikalar var. 160 zeytinyağı işletmesi, 230 salamura sofralık zeytin işletmemiz bulunmaktadır. Dolayısıyla tarımsal sanayiden kaynaklı, endüstriyel tesislerden kaynaklı ve evsel kirlilikten kaynaklı Gediz havzası su kirliliği konusunda bir baskı altında" dedi.

"3 TESİSE TOPLAM 850 BİN TL CEZA"

Gediz'de kirliliğe neden olan kurum, kuruluş ve işletmelere yönelik işletmelere cezai işlem uyguladıklarına dikkat çeken Kara, şunları kaydetti:

"2022 yılında Manisa'da yaklaşık 160 adet denetim yapılmış olup, 10 tesise atık su konusunda toplam 1 milyon 355 bin 160 lira idari yaptırım uygulanmıştır. Bu yıl ise yapılan denetim sayısı şu ana kadar 180'e ulaştı. Bu denetimlerde de 3 tesise, toplam 850 bin lira idari para cezası kesildi. Denetim sayımız artmasına rağmen idari yaptırımlar düşmektedir. Bunda da gerek arıtma tesislerinin aldığı önlemler gerekse vatandaşlarımızın dikkati ve duyarlı olmasından kaynaklanmaktadır. Her şeye rağmen özellikle bu mevsimde su debisinin azalmasıyla birlikte kirlilik yükü gözle görüler hale gelmiştir."

"MANİSA'DA 176 KURUMUN ARITMA TESİS VAR'

Çalışmalarla birlikte Gediz'deki kirliliğin zaman içerisinde azalacağına dikkat çeken Kara, şunları söyledi:

"2015'te yılında hazırlanan Çevre Yönetim Genel Müdürlüğü'nün eylem planı kapsamında bakanlığımız tarafından mobil atık cihazlarla, Gediz Havzası'nda toplamda 17 noktada Manisa'da ise 8 noktadan su numunesi alınmaktadır. Bu su numuneleri bakanlığımızın laboratuvarlarında çözülmektedir. Su kalitemiz 4'üncü sınıf su kalitesidir. Manisa'da endüstriyel tesislerin fazlalığı, tarımsal faaliyetlerin olması, akabinde de evsel atıkların fazla olması nedeniyle Gediz Nehri'ne bir baskısı söz konusudur. Bizim de kurum olarak çalışmalarımız yıl boyu devam etmektedir. Manisa'da şu an aralarında özellerinde bulunduğu 176 kurumun arıtma tesisi var. Bu arıtma tesisleri düzgün çalıştığı müddetçe, işletmelerimiz kurallara uyduğu sürece Gediz'deki su kirlilik seviyesi düşecektir. Dolayısıyla gerek vatandaşlarımızın, özellikle de tesis sahiplerinin duyarlı olması gerekmektedir."