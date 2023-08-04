Aliağa ve Bornova’da kirlilik zirvede

Yayınlanma: 04.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 04.08.2023 - 03:00

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı “İzmir 2022 Yılı Çevre Durum Raporu”nu yayımladı. Hava, su, atık ve verilen ÇED izinlerinden yola çıkılarak hazırlanan raporda, Konak, Karabağlar, Karşıyaka, Çeşme, Seferihisar, Aliağa, Bozköy, Bornova, Gaziemir, Karaburun, Menemen, Ödemiş, Torbalı, Yenifoça ve Kemalpaşa’da yer alan hava kalitesi izleme istasyonlarından gelen veriler paylaşıldı. 30 ilçe içinde hava kirliliğinin en fazla yaşandığı ilçe Aliağa oldu.

SANAYİ KAYNAKLI

Raporda Aliağa’daki kirlilik için şu görüşlere yer verildi. “Sanayi kaynaklı hava kirliliğinin en fazla yaşandığı ilçe ağır sanayi yatırımlarıyla öne çıkan Aliağa ilçesidir. İlçede demir-çelik tesisleri, mevcut petrokimya tesisleri, kömür eleme ve paketleme tesisleri, geri kazanım tesisleri, akaryakıt dolum tesisleri, doğalgaz çevrim santralları, halen inşaatı devam eden ya da yatırımı planlanan termik santrallar, petrokimya tesisleri bulunmaktadır” denildi. Hava kirliliğinin yaşandığı ikinci ilçe ise Bornova oldu. İlçede bulunan sanayi kuruluşları, çimento fabrikaları, demir ve demirdışı maden döküm tesisleri, gıda üretimi yapan işletmeler, taşocakları hava kirliliğine neden olan sanayi kuruluşları olarak açıklandı.

YILIN BİR AYI TEMİZ

Karabağlar’da da kış aylarında ısınmaya bağlı havadaki kirlilik oranları yüksek çıktı. Havanın tamamen temiz olduğu tek ay ise temmuz oldu. Karşıyaka’da ise en kirli hava ise ağustos ayı oldu. Gaziemir’de 17 gün, Karaburun’da 15 gün, Kemalpaşa’da 14 gün kirlilik oranı değerlerin üzerinde çıktı. Konak ve Seferihisar’da ölçüm yapılmasına rağmen izleme sonuçlarının raporda yer almaması dikkat çekti.

ACİL ÖNLEM ALINMALI

Hava kirliliğinin nedenleri olarak kalitesiz yakıt, şehir merkezinde yaşanan araç trafiği ve tesislerde emisyonun en aza indirilmemesi olarak sıralandı. Önlem olarak ise yeni yapılacak binalarda ısı yalıtımı ve merkezi ısıtma sistemlerinin kurulması gösterildi.