Genç doktoru hayattan koparan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü: 'Kediye çarpmamak için direksiyonu kırdım'

14 Ekim 2022 Cuma, 11:40

Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, acil servisinde görev yapan 26 yaşındaki doktor Buğra Kaan Yücebaş'a; Ataşehir Kayışdağı Caddesi'nde 13 Ekim Perşembe sabahı saat 05.00'te babasına ait dükkanın önünde otururken 34 FTG 740 plakalı kamyonet çarptı.

GENÇ DOKTOR KURTARILAMADI

Yücebaş, kamyonetin duvara sıkıştırması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Kazaya karışan kamyonet sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Kazadan sonra kaçan ve ehliyetsiz olduğu öğrenilen 17 yaşındaki sürücü Adem U. yakalandı. Anadolu Adalet Sarayına getirilen şüpheli Adem U. tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Adem U. "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Adem U. hakimlikte verdiği ifadede, "Ben Ferhatpaşa’da tarım ürünleri dükkanında çalışıyorum. Patronun oğlu olan B.Y. isimli şahıs bana boş kasaları hale götürmemi söyledi. Benim 17 yaşında olduğumu, ehliyetimin olmadığı biliyordu. Ben de bahsedilen kamyonete bindim. Bir müddet sonra hafif yağmur yağmaya başladı. Seyir halindeyken önüme birden kedi fırladı. Kediye çarpmamak amacıyla direksiyonu kırdım. O esnada araç kaymaya başladı. Frene bastım ancak araç durmadı. Daha sonra yüzümü kapattım ve malum olay gerçekleşti. O anki korkuyla olay yerinden kaçtım. Durumu aileme anlattım ve emniyete giderek teslim oldum. Yaptığım eylem nedeniyle pişmanım" ifadelerini kullandı.



