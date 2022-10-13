Ataşehir’deki kazada ölen doktordan geriye videoları kaldı
İstanbul Ataşehir’de meydana gelen kazada hayatını kaybeden Doktor Buğra Kaan Yücebaş’tan geriye arkadaşlarıyla çektiği yüzleri gülümseten videolar kaldı.
Ataşehir’deki kaza, saat 05.30 sıralarında Ataşehir Kayışdağı Mahallesi Kayışdağı Caddesi üzerinde meydana gelmişti.
Taksiye çarpan bir kamyonet yola savrularak, kaldırımda bekleyen Doktor Buğra Kaan Yücebaş’a çarptı. Yücebaş olay yerinde hayatını kaybederken, kamyonet sürücüsüyse olay yerinde kaçtı.
Yücebaş’ın hayatını kaybettiğini öğrenen aile yakınları gözyaşlarına boğulurken Yücebaş’tan geriye arkadaşlarıyla çektiği videolar kaldı.
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