Genç kadını sokağın ortasında taciz etti!

Yayınlanma: 26.12.2024 - 22:22

Güncelleme: 26.12.2024 - 22:22

Olay, saat 14.30 sıralarında Adalet Mahallesi 1594/9 sokakta meydana geldi. Sokakta yürüyen 26 yaşındaki kadın bisikletle arkasından gelen bir kişi tarafından taciz edildi. Kadın daha sonra çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kaydını aldı. Taciz mağduru kadın polis merkezine gidip şikayetçi oldu.

Taciz anı işyerlerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde, sokakta yürüyen kadının bisikletle arkasından gelen bir kişi tarafından taciz edildiği anlar yer aldı.

Güvenlik kameralarından yüzü belli olan erkek, Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği tarafından tespit edildi.

Kimliği belirlenen 27 yaşındaki İ.K. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan erkek, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.