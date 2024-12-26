Genç kadını sokağın ortasında taciz etti!
İzmir’in Bayraklı ilçesinde sokakta yürüyen genç bir kadın, bisikletle arkasından gelen kişi tarafından elle taciz edildi. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, tacize uğrayan kadın polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Söz konusu şahıs, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, saat 14.30 sıralarında Adalet Mahallesi 1594/9 sokakta meydana geldi. Sokakta yürüyen 26 yaşındaki kadın bisikletle arkasından gelen bir kişi tarafından taciz edildi. Kadın daha sonra çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kaydını aldı. Taciz mağduru kadın polis merkezine gidip şikayetçi oldu.
Taciz anı işyerlerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde, sokakta yürüyen kadının bisikletle arkasından gelen bir kişi tarafından taciz edildiği anlar yer aldı.
Güvenlik kameralarından yüzü belli olan erkek, Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği tarafından tespit edildi.
Kimliği belirlenen 27 yaşındaki İ.K. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan erkek, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Asgari ücret' tepkisi nedeniyle tutuklandı
- Nedir bu Emevi Camisi takıntısı?
- Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak?
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Aile salona alınmadı
- Davutoğlu'nun 'hazırım' çıkışına yanıt verdi
- CHP’nin asgari ücret tepkisi ve Özgür Özel’in hazır cevaplığı
- 'Lösemiyle mücadele ediyor... Yaşama şansı yüzde 50'
- 'AZAL uçağı düşürüldü' dediler... Kimi işaret ettiler?
- ‘Nerede görülmüş milletvekiline küfrettiği?’