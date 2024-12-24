Blake Lively tacizle suçlanmıştı: Justin Baldoni'nin ödülü geri alındı!

Yayınlanma: 24.12.2024 - 11:34

Güncelleme: 24.12.2024 - 11:34

Hollywood yapımcısı ve oyuncu Justin Baldoni, kısa süre önce Vital Voices adlı kuruluş tarafından verilen "Dayanışmanın Sesleri Ödülü"ne layık görülmüştü. Ancak Blake Lively’nin kendisine açtığı cinsel taciz davası nedeniyle ödülün geri alınmasına karar verildi.

Vital Voices, ödülün, dünya çapında kadınlar ve kız çocukları adına savunuculuk yaparken cesaret ve şefkat gösteren erkeklere verildiğini belirtti. Kuruluş, Lively’nin açıklamaları ve dava dosyasındaki rahatsız edici iddialar üzerine ödülün iptal edildiğini duyurdu. Açıklamada, Baldoni’nin davranışlarının kuruluşun değerlerine ve ödülün ruhuna aykırı olduğu vurgulandı.

LIVELY’NİN İDDİALARI

Blake Lively, Baldoni’yi film çekimleri sırasında cinsel taciz sayılabilecek davranışlarda bulunmakla suçladı. Şikâyet dosyasında yer alan iddialara göre Baldoni, sürekli Lively’nin kilo durumunu gündeme getiriyor, ölmüş babası hakkında rahatsız edici konuşmalar yapıyor ve senaryoda yer almayan cinsellik içeren sahneler eklemeye çalışıyordu.







Sette düşmanca bir çalışma ortamı oluştuğunu belirten Lively, eşi Ryan Reynolds’ın da katıldığı bir toplantıda Baldoni’nin uyarıldığını söyledi. Baldoni’nin, kendisine çıplak videolar ve uygunsuz görseller göstermemesi konusunda ikaz edildiği ifade edildi.

İTİBAR KARALAMA KAMPANYASI İDDİASI

Lively, Baldoni’nin film çekimleri sonrasında da kendisi hakkında olumsuz haberler yaydığını ve itibarını zedelemek amacıyla manipülasyon kampanyası başlattığını öne sürdü. Şikâyet dosyasına göre Baldoni ve film stüdyosu, "Lively’nin itibarını yok etmek için çok aşamalı bir plan" yürüttü.







BALDONI TARAFINDAN RED VE HUKUKİ SAVUNMA

Justin Baldoni’nin hukuk ekibi ise iddiaları kesin bir dille reddetti. Baldoni’nin, Lively’nin taleplerinin yerine getirilmemesi durumunda filmi rayından çıkarmakla tehdit ettiğini iddia etti. Hukuk ekibi, kriz yönetimi için bir uzman tuttuklarını açıkladı.

Davanın duyulmasının ardından Baldoni’nin bağlı bulunduğu oyunculuk ajansı, oyuncuyla bağlarını kopardı. Lively, davanın suistimalleri ortaya çıkarmak ve diğer mağdurların korunmasını sağlamak amacıyla önemli bir adım olduğunu ifade etti. Baldoni ile Lively arasındaki hukuki süreç kamuoyunun yakın takibinde olmaya devam ediyor.