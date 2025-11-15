Gençlik bütçesinde iktidar yurtları savundu, muhalefet yaşananlardan örnek verdi: İki farklı yurt tablosu

Gençlik ve Spor Bakanlığının bütçe görüşmelerinde iktidar ve muhalefet üniversite öğrencileri için iki farklı yurt hayatı anlattı. İktidar milletvekilleri öğrencilerin; modern, güvenlikli, sosyal imkanları olan, sabah-akşam yemek imkanı sağlanan yurtlarda kaldığını savundu. Buna karşı muhalefet “Bayat yemeklerden kıl, tüy, taş, salyangoz çıkıyor. KYK müdürleriniz öğrencilere ‘Kaloriferin üstüne pet şişe koyup su ısıtın’ diyor. Atanan manevi danışmanlar ‘Merdiven çıkmak sünnettir’ diye öğüt veriyor. Yurtta sıcak su olmadığı için kalp krizi geçirip hayatını kaybeden Kasım Bulgan’ı, düşen asansörde ölen Zeren Ertaş’ı unutmadık” örneklerini verdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda önceki gün Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın bütçesi görüşülerek kabul edildi. Bütçe görüşmeleri sırasında söz alan iktidar ve muhalefet milletvekilleri, üniversite öğrencileri için iki farklı yurt yaşantısı anlattı. AKP’li İsmail Güneş yurtlarda yirmi dört saat sıcak su olduğunu, yemekler için günlük 220 lira destek verildiğini; ayrıca İngilizce kursu, saz kursu gibi hizmetlerin de sağlandığını söyledi. AKP’li Yaşar Kırkpınar yurtların günümüz gereklerine uygun, modern huzur ve güven içerisinde olduğunu söylerken, AKP’li Ejder Açıkkapı da muhalefetten gelen eleştirileri “siyasi şov” olarak değerlendirdi.

AKP’li Orhan Yegin “Yurtlardaki her şeyi kurmuşuz ama birileri ısrarla ortalığı yıkmaya çalışıyor” derken, AKP’li Mehmet Baykan da “Yurtlarımızda sabah ve akşam yemekleri tamamıyla devletimiz tarafından karşılanmakta, ücretsiz internet bağlantıları, sosyal etkinlikler gibi birçok hizmet öğrencilerimize sunulmaktadır” ifadelerini kullandı.

‘KALORİFERİN ÜSTÜNDE SU ISITIN’ DİYORLAR’

Muhalefet ise yurtların tablosunu yaşanan olaylardan örnek vererek anlattı. EMEP’li Sevda Karaca “KYK yurtlarında bayat yemeklerden kıl, tüy, taş hatta inanmazsınız, salyangoz çıkıyor. Sürekli su kesintisi nedeniyle öğrenciler salgın, ishal, cilt sorunları yaşıyor. Yurtta sıcak su olmadığı için kalp krizi geçirip hayatını kaybeden Kasım Bulgan’ı, düşen asansörde ölen Zeren Ertaş’ı unutmadık. Sizin KYK müdürleriniz öğrencilere ‘Kaloriferin üstüne pet şişe koyup su ısıtın’ diyor. Atanan manevi danışmanlar ‘Merdiven çıkmak sünnettir’ diye öğüt veriyor. Munzur Üniversitesinde su yok, öğrencileri servislere bindirip petrol istasyonuna tuvalete götürüyorlar, haberiniz var mı acaba? Yurtlarda sosyal çalışmacıdan çok Diyanet görevlisi var. 698 yurtta 940 Diyanet personeli var. Yarısı kadar psikolog yok bu yurtlarda” ifadelerini kullandı.

CHP’li Veli Ağbaba da “Devlet yurt ihtiyacı olan 4 milyon 63 bin öğrencinin sadece yüzde 24,45’ine yurt sağlayabiliyor. Vakıf ve derneklerin yurt sayısı 2006’da bin 723 iken 2024 yılında 3 bin 522’ye yükselmiş. Vergi muafiyeti tanınan vakıf ve derneklerin yurtlarına öğrenci başına destek de veriliyor. Özellikle maddi yoksulluk çeken çocuklarımız yine tarikat ve cemaatlerin yurtlarına mecbur bırakılıyor. Tarikat ve cemaat yurtları Türkiye için bir tehlike” dedi.

YURTLARA ‘KARTALKAYA’ UYARISI

CHP’li Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, bütçe görüşmelerinde Kartalkaya’da 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangını faciası sonrası yurtlarda yapılan yangın denetimleri sonucu ortaya çıkan raporları gündeme getirdi. Bakan Osman Aşkın Bak’a raporlardan sorular yönelten Bakırlıoğlu “İzmir Gazi Ayşe Hanım Yurdu, 2 bin 37 kapasiteli bir yurt. Bu yurdun konut amaçlı yapıldığı, binanın öğrenci yurdu faaliyetine uygun olmadığı raporda var mı, yok mu? Kaçış merdivenine doğal gaz hattı konulmuş olduğu, duman sızdırmaz ve yangına karşı yüz yirmi dakika dayanıklı kapılar takılması gerektiği bu raporlarda var mı? Bakın, bu yurtta yangın algılama sisteminin ve alarm butonlarının olmadığı söylenmekte. Bu olay size aktarıldı mı? Türkiye’deki yurtlarda buna benzer tespitler yapıldı ve 2025 Mart ayında bu tespitler sizlere rapor edildi. O tarihten bugüne eksikliklerin giderilmesi için hangi adımlar atıldı?“ dedi. Bakan da bu konuda bütçede gerekli payı ayıracaklarını söylemekle yetindi.