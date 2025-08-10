Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2025 yılında yapılacak 4.400 personel alımı için başvuruların başladığını duyurdu. Peki, Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı? GSB 4400 personel alımı başvuruları nasıl yapılır?

GSB 4400 PERSONEL ALIMI BA ŞVURULARI BA Ş LADI MI?

Adaylar başvurularını yalnızca e-Devlet – Gençlik ve Spor Bakanlığı / Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu üzerinden elektronik ortamda yapabilecek. Başvuru tarihleri ise pozisyona göre değişiklik gösterecek.

2.750 Destek Personeli (Temizlik) kadrosu için başvurular, 09 – 17 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınacak ve değerlendirmede 2024 KPSS B grubu P94 puanı esas alınacak.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi alımlarında; 150 kişilik kadro için KPSS P3, 1.000 kişilik kadro için ise KPSS P93 puan türü kullanılacak. 500 Destek Personeli (Bakım-Onarım) alımı da KPSS P94 puanına göre yapılacak. Bu üç kadro için başvurular 09 – 18 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

GSB 4400 PERSONEL ALIMI BA ŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresindeki “Kariyer Kapısı” platformu üzerinden online olarak yapılacak. Elden, posta veya e-posta yoluyla yapılan başvurular ise kabul edilmeyecek.

GSB HANGİ KADROLARA ALIM YAPACAK?

Destek Personeli (Temizlik): 2.750 kişi – KPSS P94

Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 150 kişi – KPSS P3, 1.000 kişi – KPSS P93

Destek Personeli (Bakım-Onarım): 500 kişi – KPSS P94