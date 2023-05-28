Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler oyunu kullandı

Yayınlanma: 28.05.2023 - 10:07

Güncelleme: 28.05.2023 - 10:17

Eşi Demet Güler ile oy kullanmak için Çankaya İlkokulu'na gelen Orgeneral Yaşar Güler, saat 09.43'te nüfus cüzdanını sandık görevlilerine teslim etti.

Orgeneral Güler, kontrollerin ardından 1135 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Basın mensuplarına "hayırlı olsun" temennisinde bulunan Güler, daha sonra okuldan ayrıldı.