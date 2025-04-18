Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın!

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 18.04.2025 - 10:56

Suadiye Çepni Mahallesi Uzay Çıkması Sokak’ta bulunan geri dönüşüm tesisinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Bazı geri dönüşüm malzemeleri yandı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #kocaeli #Yangın #tesis

İlgili Haberler

Meclis'e Kartalkaya'daki yangında ölenlerin yakınları davet edilecek

Meclis'e Kartalkaya'daki yangında ölenlerin yakınları davet edilecek
Konya'da yangın faciası... Hayatını kaybeden kardeşlerin kurtarılma anları ortaya çıktı!

Konya'da yangın faciası... Hayatını kaybeden kardeşlerin kurtarılma anları ortaya çıktı!
Tadilat yapılan binada yangın paniği... 3 kişi dumandan etkilendi!

Tadilat yapılan binada yangın paniği... 3 kişi dumandan etkilendi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler