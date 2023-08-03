Gerici basın, tiyatro sanatçılarını hedef göstermişti: Başkan Bozdoğan'dan sert yanıt

Yayınlanma: 03.08.2023 - 18:37

Güncelleme: 03.08.2023 - 18:37

Gerici basın ve AKP’li belediye meclisi üyesi, Tarsus Belediyesinin davetiyle Tarsus'a gelen tiyatro sanatçısı Cezmi Baskın ve ekibinin oynadığı oyunun “dini değerleri aşağıladığını” iddia etmiş, valilik de oyun hakkında soruşturma açmıştı. Tarsus Belediye Başkanı CHP’li Haluk Bozdoğan, hedef gösterilen oyunun Aziz Nesin’in “Azizname” oyunundan alındığını, Devlet Tiyatroları tarafından da senelerce sergilendiğini açıkladı. Bozdoğan, “Sanatçı arkadaşlarımıza günlerdir aşağılık tehditler geliyor. Oyunumuz ne dini değerleri aşağılıyor ne aile bütünlüğümüze zarar veriyor. Günahsız insanlara tehdit ve hakaret sizin de vicdanınızı rahatsız etmeli” dedi.

Tiyatro sanatçıları Cezmi Baskın, Seval Tufan, Deniz Oral, Hacı Ali Konuk, Koray Ergün ve Murat Demirbaş Tarsus Belediyesinin davetlisi olarak geldikleri kentte açık hava tiyatroları gösterileri düzenlemiş, grubun oyunundaki bir bölüm, gerici basın tarafından “dini değerleri aşağıladığı” iddiasıyla hedef gösterilmişti.

AKP’li belediye meclisi üyesi Abdurrahman Altınsucu oyun hakkında suç duyurusunda bulunurken Mersin Valiliği de oyun hakkında soruşturma açıldığını duyurmuştu.

Günlerdir gerici basında, sosyal medyada lince maruz kalan Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, belediye meclisi toplantısı öncesinde oyunla ilgili açıklamalarda bulundu.

“YOBAZ ZİHNİYET OYUNU YASAKLATMAK İSTİYOR”

Sosyal medya linçine maruz kalan sanatçılar Cezmi Baskın, Seval Tufan, Deniz Oral, Hacı Ali Konuk, Koray Ergün ve Murat Demirbaş da belediye meclisi toplantısını izledi.

Bozdoğan, “Mahallelerimiz, Tiyatrolar bu yıl aymaz ve bilgisiz bir şovmenin çektiği videolar nedeniyle başka şekilde güdeme geldi. Bu aymaz ve bilgisiz videolar yayınladı, kesip kırptıkları videolar üzerinden soluğu adliyede aldılar. Bu bilgisiz ve bir sanat olayını engelleme girişiminde bulunan yobaz zihniyetin nereden nereye geldiğini herkes bilecek” dedi.

“OYUN, DEVLET TİYATROLARI TARAFINDAN ONLARCA ŞEHİRDE SAHNELENDİ”

AKP’li Meclis üyesinin ve valiliğin açıklamalarında, oyuncuların dini değerleri aşağılamakla suçlandığını hatırlatan Bozdoğan, aynı oyunu sergileyen Van Devlet Tiyatrosunun temsilinden söz konusu bölümü izletti.

Bozdoğan, “Bu izlediğiniz oyun 2006 yılında Van Devlet Tiyatrosunda oynanan bir oyun. Yani Tarsus’ta şikâyet edilen, yasaklanması için suç duyurusunda bulundukları oyun. Bu oyun Türkiye Cumhuriyeti’nin Kültür Bakanlığına bağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış bir oyun. Van Devlet Tiyatrosunca onlarca kez sahnelenmiş bir oyun. Aynı skeç. Dini aşağılamış mı? Aile değerlerimizi sarsmış mı? Müstehcen mi? Oyuncu tesettürlü mü? Adamın elinde tespih var mı? Niye oynattınız o zaman? Sadece Van’da değil birçok ilde sahnelenmiş. Ve bu illerimizin valilikleri dini değerlerimiz aşağılanıyor diye soruşturma açmamış. Aynı oyun, aynı şekilde Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından da sahnelenmiş. 5 yıl boyunca sahnelenmiş. Ülkenin her şehrinde, her sahnesinde kapalı gişe oynuyor. Ankara Valiliği ve diğer illerin valilikleri dini değerler aşağılanıyor, milli değerler aşağılanıyor diye soruşturma açmıyor. Ama benim yalnız ve bir başıma olduğum Tarsus’umda birinci günde soruşturmalar açılıyor. Şikâyet başvuruları yapılıyor” dedi.

“SANATÇILARIMIZA AŞAĞILIK TEHDİTLER GELİYOR”

Oyunda dini değerlerin, milli değerlerin aşağılanmadığını ifade eden Bozdoğan, “Ama devletimizin yetkililerine göre bu oyun Tarsus’ta dini değerlerimizi aşağılarken Ankara’da devlet tiyatroları tarafından üstelik para karşılığında oynatılıyor. Gammazcı şarlatanlar gibi şikayet etmeyeceğim. Namazında niyazında olan, elhamdülillah Müslüman olan, hacı ve Tarsus’ta binlerce çocuğa Kuran öğreten bir ananın çocuğu olarak soruyorum: Eğer dini değerlerimizi aşağılıyorsa, eğer milli değerlerimizi aşağılıyorsa, eğer müstehcense, aile değerlerimizi ayaklar altına alıyorsa neden yıllarca vatandaşa izlettiniz? Kültür Bakanlığı yapınca adı tiyatro oluyor. Tarsus Belediyesi yapınca gammazlamak ve halkı galeyana getirmek için kullandığımız siyasi bir argüman mı oluyor? Bu izlediğiniz oyunu Kültür Bakanlığına soracaksınız. Şu an İzmir Şehir Tiyatrosu tarafından sergilenen bu oyuna İzmir Valiliği soruşturma açmış mı, araştıracaksınız. İçim çok dolu. Sanatçı arkadaşlarımıza günlerdir aşağılık tehditler geliyor. Bir tarafta bir milletvekili Manisa’dan sosyal medya mesajları veriyor. Bir tarafta Akdeniz Belediye Başkanı şak diye atlıyor. Bilgisizlik, cahillik, cahil cesareti, hadsizlik çağı” ifadelerini kullandı.

“BU ÜLKENİN ÖZGÜR SANATÇILARINA DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİM”

“Tarsus’taki ahlaksız siyaseti yobazlıkla taçlandıranların maskesini bir kez daha düşürdüğüm için gururluyum” diyen Haluk Bozdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Oyunumuz ne dini değerleri aşağılıyor ne aile bütünlüğümüze zarar veriyor. Cehaleti paçalarından akan ağzı salyalı zihniyetlere, şu tehditleri yapanlara ve yaptıranlara sesleniyorum. Oyunda izlediğiniz adam Arabistanlı bir petrol şeyhini canlandırıyor. Olay ne Türkiye’de geçiyor ne de İslam’dan söz ediyor. Ancak oyunu izlemeye bile cesaret edemeyen yobazların galeyanıyla Tarsus’ta kaos ortamı yaratılmaya çalışılıyor. Açtığınız soruşturmaları yakından takip edeceğim. Bu ülkenin özgür insanlarına, özgür sanat eserlerini sergilemeleri için her türlü desteği vereceğim. Azizname kitabının 73. Sayfasında bu replik var. Günahsız insanlara tehdit, günahsız insanlara hakaret sizin de vicdanınızı rahatsız etmeli.”