Esenler Tacirler Eğitim Vakfı İmam Hatip Ortaokulu’ndaki gerici etkinlik tepki çekti

01 Nisan 2022 Cuma, 04:00

İstanbul’un Esenler ilçesindeki Tacirler Eğitim Vakfı İmam Hatip Ortaokulu Mescidi, ilçe milli eğitim müdürü, ilçe müftüsü ve AKP ilçe başkanının da katıldığı törenle açıldı. Okul girişine balonlar ve süsler asılırken çocuklar mescitte oturarak dua okudu, katılımcılar ise ayakta birbirlerine plaket verdi. Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “Kamu vicdanını yaralayan bu görüntüler laikliğe, yasa ve yönetmeliklere ve pedagojiye aykırıdır” dedi.

İstanbul’daki bir ortaokulda açılan mescit ve açılışa ilişkin tören dikkat çekti. Törenden görüntüler, Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından Kuran’dan bir ayet ile paylaşıldı. Paylaşıma göre törene İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcı Faik Kaptan, AKP İlçe Başkanı Umut Özkan, Esenler İlçe Müftüsü Osman Yazıcı, Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurettin Aras ve Şube Müdürü Feyzullah Sert katıldı. Paylaşımda AKP’li Özkan’ın adının kamu görevlilerinden daha önce yazılması dikkat çekti. Törenden paylaşılan fotoğraflarda, öğrencilere dua okutturulduğu, katılımcıların ise birbirlerine plaket verdiği görülüyor.

"ŞERİAT DÜŞLERİNE FEDA ETMEYECEĞİZ"

Törene tepki gösteren Eğitim-İş Genel Başkanı Özbay, fotoğrafların, “eğitim emekçilerinin ibadet hakkını kullanabilmesi adı altında okullara açılan mescitlerin, çocukların üzerindeki dini eğitimi yoğunlaştırmak ve okulları medreseye çevirmek amacıyla kullanıldığının kanıtı olduğunu” söyledi.

“Siyasetten en uzak tutulması gereken yerler olan okullarda siyasilerin değil etkinlik, ziyaretler düzenlemesi bile yönetmeliklere aykırı. Çocukların tam birey olacağı yaşta yetişkinlerin önünde diz çöktürülmesi ve o sırada yetişkinlerin birbirine plaket vermesi, eğitimin hiçbir ilkesiyle bağdaşmıyor” diyen Özbay, “Daha önce erkek çocuklarına cihatçı olma eğilimi aşılanmaya çalışılan bu okulda, bu kez MEB bürokratları huzurunda kız çocuklarına yetişkin erkekler önünde başları kapalı vaziyette diz çöktürülmüştür. Bu görüntülere ilişkin hukuki hangi yol doğuyorsa o yollardan gidecek, hesap soracağız. Başöğretmen’in eğitim neferleri olarak bize emanet edilen yeni nesilleri, kimsenin eğitimde şeriat düşlerine feda etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.