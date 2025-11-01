Gerici profesör Mustafa Karataş’tan yine korkunç sözler! “Zina eden kişi bilmeli ki öldürülmem gerekiyor…”

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın televizyon programında yaptığı açıklamalar kamuoyunda tepki çekti. Karataş, Programda “Zina eden kişi bilmeli ki, benim öldürülmem gerekiyor. Ben burada öldürülmedim, kanunlar öyle değil. Usulüne göre bir şey buldum kendime göre, kanuna. İnsanları yanılttım kurtuldum cezadan dedi ya, öbür tarafta büyük bir ölüm cezasına benzer bir cezayla karşılaşacak” ifadelerini kullandı.

Kadın Dayanışma Komiteleri (KDK), söz konusu ifadelerin kadınları hedef aldığını ve şiddeti meşrulaştırdığını belirterek tepki gösterdi. KDK, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve İstanbul Üniversitesi’ni etiketleyerek şu ifadeleri kullandı:

KDK, açıklamasında "Her gün kadınlar ölürken bir öğretim üyesi çıkmış zinanın cezası ölümdür diye buyuruyor. Bu dünyada yasalar izin vermiyor diye öldürülmediyse öbür dünyada göze alsınmış zina yapan ölümü. Hadi oradan! Kadınlar her gün ölümle burun burunayken yeni fermanlar yayınlayanlar hakkında ne yapacaksınız?" diye sordu.

ŞİDDETE MARUZ KALAN KADINLARI AZARLAMIŞTI

Karataş daha önce de şiddet gördüğünü ifade eden ve boşanma kararı aldığını belirten kadına, “Bırakın boşanmayı. Kol kırılır yen içinde kalır, senin yerin kocanın yanıdır” demişti. Bir başka yayında da eşinden şiddet gördüğü için bebeğini düşürdüğünü söyleyen kadını azarlamış ve “Öbür dünyaya gitmeden size bu dünyada ceza vermek lazım” ifadelerini kullanmıştı.

Her fırsatta kadınları hedef alan Karataş, bu sözlerinin ardından herhangi bir cezai yaptırımla karşılaşmamış, aksine Diyanet İşleri Başkanlığı Müşavirliği’ne atanarak ödüllendirilmişti.