Gezeravcı dönüyor: Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 'veda töreni' düzenlenecek
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı’nın Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan Türkiye saati ile 17.50’de ayrılacağı duyuruldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gezeravcı için 'veda töreni' düzenleneceğini duyurdu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da yer aldığı Axiom-3 mürettebatı için bugün 17.50'de Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 'veda töreni' düzenleneceğini duyurdu.
Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün 17.50'de Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 'veda töreni' düzenlenecek. Artık bizim de istasyonda adımız, uzayda izimiz var" dedi.
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