Gezeravcı Dünya’ya dönüyor: ‘Bu hikayenin başlangıcıydı’

Yayınlanma: 02.02.2024 - 18:31

Güncelleme: 02.02.2024 - 18:31

Gezeravcı'nın yer aldığı Axiom-3 (Ax-3) ekibi için Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) veda töreni düzenlendi.

Axiom Space, aralarında Türkiye’nin ilk astronotu Gezeravcı’nın da bulunduğu Ax-3 ekibi için hazırlanan veda törenini canlı olarak yayımladı.

Gezeravcı, veda töreninde yaptığı konuşmada, "Gurur duyduğumuz tarihimizin devamı niteliğinde adım attığımız yeni Türkiye Yüzyılı'nda icra ettiğimiz Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevini gerçekleştirmiş olmaktan büyük onur ve mutluluk duyuyorum" dedi.

“BU BİR BAŞLANGIÇTI”

Gerçekleştirdikleri bu görevin geleceğin teminatı gençler için ilham verici bir başlangıç olmasını dileyen Gezeravcı, "Bu bir hikayenin başlangıç noktasıydı, bir yere varış noktası değil. Bundan sonraki yolumuz tüm milletimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.