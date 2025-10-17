Giresun'da cenazeyi yol olmadığı için teleferikle taşıdılar!

Giresun'da bulunan Dedeli köyünün Ortaküme Mahallesi’nde yaşamını yitiren Sevim Akyol’un cenazesi mezarlığa götürülürken görüntüler ortaya çıktı.

Araç yolu olmadığı için yakınları cenazeyi önce teleferikle mezarlık yakınına kadar taşıdı, ardından omuzlarında mezarlığa ulaştırdı.

Hayatını kaybeden Akyol’un yakını Hüseyin Kirman, yıllardır yol sorununun çözülemediğini belirterek, "Köyümüzün Ortaküme Mahallesi’nde ulaşım büyük bir problem. Yıllardır yol yapılması için uğraşıyoruz ama bazı arazi sahipleri yolun arazilerinden geçmesine izin vermiyor. Bu yüzden köyümüz resmen dünyadan kopmuş durumda. Çareyi kendi imkanlarımızla bir teleferik yapmakta bulduk. İlk başta yük taşımak için kurmuştuk ama maalesef şimdi cenazelerimizi bile teleferikle mezarlığa taşımak zorunda kalıyoruz" dedi.