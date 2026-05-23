Giresun’da TIR iki otomobile çarptı: 5 kişi hayatını kaybetti, 6 yaralı

23.05.2026 09:46:00
İHA
Giresun’da Karadeniz Sahil Yolu’nun liman mevkiinde TIR ile iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 55 K 4065 plakalı TIR, Karadeniz Sahil Yolu’nun Giresun Limanı mevkiinde 34 PMS 61 ve 34 PNK 09 plakalı otomobillerle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlar hurdaya dönerken, ilk belirlemelere göre kazada 5 kişi yaşamını yitirdi.

Yaralanan 6 kişi ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ

Kazada araçlarda bulunan Ali Y., Melek Y., Hamza Y., Hasan Y. ve Seden Y. hayatını kaybederken, R.Y., M.U, F.Y, S.Y, E.Y, ve F.Y. yaralandı.

Yaralılar Giresun’daki hastanelerde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Trafik cezaları neden yükseldi? (II) Vekiller, halkın vergileri ile maaş aldıklarını, halkın oyları ile vekil olduklarını hatırlamadan halkın refahına bir karar alınabilir mi?
Trafik kazalarında 'KVKK' tehlikesi: Bilgileriniz paylaşılabilir Kayseri'de maddi hasarlı kazaya karışan bir vatandaş, anlaşmalı tutanak tutmasının ardından evine icra tebligatı gelmesiyle mağdur edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Avukat Sümeyye Biçer de trafik kazasının ardından mağdurların bilgilerinin başka avukatlarla paylaşıldığını kaydederek, bu durumun KVKK ihlali oluşturduğunu söyledi.
Trafik cezaları arttı: Korsan taksicilik açıklaması geldi... Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen ve trafik cezalarının artırılmasını da içeren kanunla, korsan taşımacılığın önüne geçileceğine inandıklarını belirtti.