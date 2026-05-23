Giresun’da TIR iki otomobile çarptı: 5 kişi hayatını kaybetti, 6 yaralı

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 55 K 4065 plakalı TIR, Karadeniz Sahil Yolu’nun Giresun Limanı mevkiinde 34 PMS 61 ve 34 PNK 09 plakalı otomobillerle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle araçlar hurdaya dönerken, ilk belirlemelere göre kazada 5 kişi yaşamını yitirdi.
Yaralanan 6 kişi ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
ÖLENLERİN KİMLİKLERİ
Kazada araçlarda bulunan Ali Y., Melek Y., Hamza Y., Hasan Y. ve Seden Y. hayatını kaybederken, R.Y., M.U, F.Y, S.Y, E.Y, ve F.Y. yaralandı.
Yaralılar Giresun’daki hastanelerde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.