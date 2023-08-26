Giresun’da sokak ortasında silahlı kavga: 2 yaralı
Giresun’un Görele ilçesinde sokak ortasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Giresun’un Görele ilçesinde aralarında husumet bulunan ve isimleri Emre İpek ve İlhan Gecir olduğunu öğrenilen kişiler, sokak ortasında karşılaştıklarında silahlarına davrandı.
Birbirlerine ateş açan şahısların silahlarından çıkan kurşunlar nedeniyle iki taraf da yaralanırken, yaralı şahıslar Görele Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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