Girgin: Cihaza bağlı hastalar elektrik faturalarından muaf tutulsun

14 Ocak 2022 Cuma, 17:50

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin Muğla'nın Menteşe ilçesinde elektrik cihazına bağlı olarak yaşayan ALS hastası 4 yaşındaki Gurur Yaşar ve ailesini ziyaret ederek yaşadıkları sorunları dinledi. Yaşar ailesi, zamlardan önce de yüksek elektrik faturası ile karşılaştıklarını belirterek, "Son zamlarla gelecek faturalardan korkuyoruz. Çocuğumuzun yaşaması elektriğe bağlı. Faturaların altından kalkamıyoruz. yetkililerin sesimizi duymasını istiyoruz" dedi.

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin ise evde elektrikli cihazlarla tedavi gören hastaların elektrik faturasından muaf tutulması için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’na çağrıda bulundu. Girgin, "Elektrik fiyatları, son 4 yılda 5’e katlanmıştır. Bu fahiş zamların elektrikli cihazları kullanmak zorunda olan hastalarımızı mağdur ettiği açıktır. Ayrıca, elektrikte kademeli tarife modeline geçilmesiyle, bu hastalarımızın mağduriyeti katmerlenmiştir. Deyim yerindeyse, kademeli tarife bu aileler için ölüme dönüşmüştür. Bu bir sosyal yaradır. Faturayı ödeyemeyecek durumda olan hastalar hayati tehlike ile karşı karşıya kalmıştır. Bu nedenle, bu hastaların yaşadığı mesken elektrik faturalarından muaf tutulmalı, bu ailelerden fatura ücreti talep edilmemelidir." ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir de soru önergesi veren Girgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e “Evde elektrikli cihazlarla tedavi gören hastaların elektrik faturalarından muaf tutulması yönünde bir çalışmanız var mıdır?” diye sordu.

Girgin açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Türk Toraks Derneği’nin verilerine göre, 4 milyon solunum hastasının en az 600 bini evde cihazları bağlı olarak yaşıyor. Buna ek olarak,Türkiye’de 40 yaş üzeri nüfusun %40’ında KOAH hastalığına rastlandığı ve bu hastaların %15’e yakın kısmının solunum cihazına bağlı olduğu bildirilmiştir. Ayrıca, ALS,MS hastaları da evde tedavilerinde, elektrikli cihazları kullanmak zorundadır. Sonuç olarak, Türkiye’de 4.5 milyon civarında hasta yoğun elektrik kullanan tedavi cihazlarını kullanmak zorundadır.”