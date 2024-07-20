‘Göçte bile eşitsizlik var’

Yayınlanma: 20.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 20.07.2024 - 04:00

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından yurttaşların büyük bir bölümü göç etmek zorunda kaldı. Olası bir İstanbul depreminden korkan yurttaşlar, yaşadıkları şehirleri değiştirdi. Kimi yurttaşlar ise korkularına karşın bulunduğu bölgede yaşamına devam etmek zorunda kaldı. Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi ve Göç Araştırmaları Derneği’nden (GAR) Didem Danış, depremin ardından yaşanan göç dalgasının neye bağlı olarak dağıldığını açıkladı.

GEREKÇELERİ KRİZ

Göçlerin İstanbul’a beklendiği kadar yansımadığını vurgulayan Danış, “Pek çok depremzede İstanbul’a gitmek yerine Ankara, Kayseri, Antalya gibi başka kentleri tercih etti. Bunun nedenlerinden biri ekonomik kriz ve buna bağlı olarak kira artışlarıydı” diye konuştu.

Danış, olası İstanbul depremi korkusu üzerine bazı kişilerin İstanbul’dan göç ettiğine de işaret etti. Buna karşın Danış, göçlerdeki tek faktörün deprem korkusu olmadığını, ekonomik kriz, yaşam pahalılığı gibi birçok etmenin birleşmesiyle yurttaşların göç etmek zorunda hissettiğini vurguladı.

Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde okuyan Şevval Sude Şimşek’in yaptığı araştırmayı örnek gösteren Danış, “İstanbul’da deprem korkusunun herkeste eşit şekilde bir göç davranışına yol açmadığını tespit ettik. Eşitsizlikler, deprem gibi felaketlerden önce de sonra da kimin, nasıl, ne zaman ve nereye göç edeceğini belirliyor” dedi.