Gökçe Gökçen, Barış Akademisyenleri'nin yargı sürecini Meclis gündemine taşıdı

Barış bildirisine imza attıkları gerekçesiyle 2016’dan bu yana üniversitelerden ihraç edilen yaklaşık 400 akademisyenin yargı sürecinin aradan geçen 10 yıla rağmen büyük ölçüde sonuçlandırılamaması Meclis gündemine taşındı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, konuya ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Gökçen, barışı savundukları için ihraç edilen akademisyenlere ilişkin davalarda idari yargıdan peş peşe ret kararları çıkmasına ve yargılamaların uzamasına dikkati çekti. Bugüne kadar yalnızca dört akademisyen hakkında verilen göreve iade kararının kesinleştiğini belirten Gökçen, Anayasa Mahkemesi’nin Füsun Üstel ve diğerleri kararında ifade özgürlüğü ihlali tespiti yapılmasına rağmen, bu kararın idari yargı ve Danıştay nezdinde yeterince uygulanmadığını, bazı dosyalarda ise fiilen yok sayıldığını vurguladı.

''İADE TALEPLERİNİ REDDETMEYE DEVAM ETMESİNİN GEREKÇESİ NEDİR?''

CHP’li Gökçen, Tunç’a şu soruları yöneltti:

"Barış bildirisine imza attıkları gerekçesiyle üniversitelerden ihraç edilen akademisyenlere ilişkin olarak, 2016–2025 yılları arasında idare mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri, Danıştay ve Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu nezdinde açılan dava sayısı kaçtır? Bu davaların kaçı ret, kaçı kabul edilmiştir?

Anayasa Mahkemesi’nin Füsun Üstel ve diğerleri kararında tespit edilen ifade özgürlüğü ihlaline rağmen, idari yargı mercilerinin göreve iade taleplerini reddetmeye devam etmesinin gerekçesi nedir?

Anayasa’nın 153’üncü maddesi uyarınca AYM kararları yasama, yürütme ve yargı organlarını bağlayıcı olmasına rağmen, bu kararın idari yargı ve Danıştay içtihatlarına yansımamasına ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun denetimi ve incelemesi olacak mıdır?

Yargı sürecinin yıllarca sürüncemede bırakılması ve iade kararlarının istisna düzeyinde kalması nedeniyle, barış bildirisine imza atan akademisyenlerin maddi ve manevi kayıplarına ilişkin herhangi bir telafi öngörülmekte midir?"