Gökçeada’ya bazı feribot seferleri iptal edildi
Çanakkale’nin Gökçeada ilçesine yapılması planlanan bazı feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi’nde olumsuz hava şartları nedeniyle, Kabatepe-Gökçeada hattındaki bazı feribot seferlerinin iptal ettiğini duyurdu.
Buna göre; Kabatepe-Gökçeada hattında, Gökçeada'dan saat 17.00 ve 22.00, Kabatepe'den ise saat 19.00 seferleri iptal edildi.
Öte yandan, Kabatepe-Gökçeada hattında ise olumsuz hava şartlarından dolayı Kabatepe'den yarın saat 05.00’te yapılması planlanan seferin iptal edildiği bildirildi.
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