Gökçek’ten alınan Kocatepe Kültür Merkezi açıldı: Yavaş’tan çifte kutlama

Eski ABB Başkanı AKP’li Melih Gökçek’in, eşi Nevin Gökçek’in onursal başkanlığını yaptığı SOS Vakfı’na tahsis ettiği Kocatepe Kültür Merkezi, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından hukuki yollarla geri alınmıştı.

SOS Vakfı, ABB ile sözleşmesi 2023 yılında bitmesine karşın söz konusu binayı 16 ay boyunca boşaltmamıştı. ABB, ancak 2025 yılında binayı geri alabildi. Restorasyon ve geliştirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından ABB, önceki gün Ankara’nın başkent oluşunun 102. yılının kutlamaları kapsamında Kocatepe Kültür Merkezi’nin açılışını yaptı. Açılış resepsiyonuna ABB Başkanı Mansur Yavaş, büyükelçiler, CHP’li milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, ABB Meclis üyeleri ve sanatçılar katıldı.

‘KOLTUK ÜSTÜN DEĞİL’

Kocatepe Kültür Merkezi’nin açılışında konuşan Yavaş, “Hukukun üstünlüğüne, adaletin bir gün mutlaka yerini bulacağına yürekten inanıyorum. Bugün de aynı inançla söylüyorum: Hiçbir makam, hiçbir imza, hiçbir koltuk; adaletin ve halkın vicdanının üstünde değildir” açıklamasını yaptı.

Yavaş, ayrıca dün TBMM grup toplantısındaki konuşması nedeniyle CHP lideri Özgür Özel’e Meclis’te teşekkür ziyareti düzenledi. Görüşmenin ardından Özel, “Gökçek ailesi, bir kumpasın peşindeydi. Tabii Mansur başkanın verilemeyecek hiçbir hesabının olmadığı açıkça ortada” ifadelerini kullandı.