Göl suyunun çekilmesi ile tarihi sütun ortaya çıktı
Bursa'da göl suyunun çekilmesi ile ortaya çıkan 2,5 metre uzunluğundaki tarihi sütun, koruma altına alındı.
İznik Gölü'nün Gölyaka Mahallesi'ndeki kıyısında 2,5 metre uzunluğunda, üzerinde yazılar olan bir sütun ortaya çıktı. Bölge halkı, durumu muhtarlığa bildirdi. Sütunun incelenmesi için Bursa Müzeler Müdürlüğü'ne bilgi verildi.
TARİHİ ÖZELLİKLER TAŞIYOR
Sahile gelen ekipler, ön incelemede sütunun tarihi özellikler taşıdığını belirledi.
Koruma altına alınan sütunun, hangi döneme ait olduğuna ilişkin inceleme başlatıldı.
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