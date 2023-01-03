Göl suyunun çekilmesi ile tarihi sütun ortaya çıktı

03 Ocak 2023 Salı, 13:55

İznik Gölü'nün Gölyaka Mahallesi'ndeki kıyısında 2,5 metre uzunluğunda, üzerinde yazılar olan bir sütun ortaya çıktı. Bölge halkı, durumu muhtarlığa bildirdi. Sütunun incelenmesi için Bursa Müzeler Müdürlüğü'ne bilgi verildi.

TARİHİ ÖZELLİKLER TAŞIYOR

Sahile gelen ekipler, ön incelemede sütunun tarihi özellikler taşıdığını belirledi.

Koruma altına alınan sütunun, hangi döneme ait olduğuna ilişkin inceleme başlatıldı.