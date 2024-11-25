Gölpark Karavan Şenliği’nde Karavancılar Menemen’de Buluştu

Yayınlanma: 25.11.2024 - 14:58

Güncelleme: 25.11.2024 - 14:58

Menemen Belediyesi tarafından düzenlenen Gölpark Karavan Şenliği, Türkiye’nin dört bir yanından yaklaşık 100 karavanı Menemen’de bir araya getirdi. 22-24 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen etkinlik, karavancıların hem doğayla iç içe kamp yapmasını sağladı hem de Menemen’i tanıma fırsatı sundu.

Bu yıl Öğretmenler Günü’nü de kapsayacak şekilde planlanan şenlikte katılımcılar; canlı müzik, şehir turu, bisiklet yarışı, kısa film gösterimi ve Öğretmenler Günü kutlamaları gibi etkinliklere katıldı. Gölpark çevresinde kamp yapan karavancılar, Menemen’in tarihi ve kültürel zenginliklerini yakından tanıma şansı buldu. Etkinlikte ayrıca karavan firmaları ve ustaları, teknik bilgiler vererek katılımcılara destek sağladı.

KARAVANCILARDAN TAM NOT

Şenliğe katılan karavan sahipleri, Menemen’de geçirdikleri vakitten memnuniyetlerini dile getirerek, Belediye Başkanı Aydın Pehlivan’a teşekkür etti. Katılımcılar, şenliğin organizasyonunu överek, “Her şey düzenli ve çok güzeldi. Menemen çok farklı ve düzenli bir kent. Burada olmaktan büyük keyif aldık. Gelecek yıl festival için sabırsızlanıyoruz,” dedi.

TURİZMİN YENİ BULUŞMA NOKTASI

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, yaptığı konuşmada şenliğin ilçeye kattığı değeri vurguladı:

“Menemen bir zamanlar araçların durmadan geçtiği bir yerdi. Son yıllarda yaptığımız yatırımlar ve tanıtım çalışmalarıyla artık tercih edilen, ziyaret edilen ve sosyal imkanlarıyla öne çıkan bir kent haline geldik. Gölpark Karavan Şenliği de bu değişimin bir göstergesi. Menemen artık turizm ve konaklamada da ön plana çıkan bir ilçe oluyor.”

Menemen Belediyesi’nin karavan şenliği, hem karavancılar hem de ilçe için önemli bir etkinlik olarak dikkat çekti. Geleneksel hale gelmesi planlanan şenlik, Menemen’in turizm potansiyelini artırma hedefini bir kez daha ortaya koydu.