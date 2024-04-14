Gönüllü gençler 23 Nisan öncesi kampanya başlattı: Bayram harçlıkları Hataylı çocuklara!

Yayınlanma: 14.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 14.04.2024 - 04:00

Deprem bölgesinde tanışarak örgütlenen gönüllü gençler, 23 Nisan yaklaşırken “Bayram harçlıkları Hataylı çocuklara” isimli kampanyayı yaşama geçirdi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Hatay benim şahsi meselemdir” sözünü kendilerine şiar edindiklerini söyleyen gençler, “Atamızın bütün dünya çocuklarına armağan ettiği bu günü, Hataylı çocuklarımız için gerçek bir bayrama çevirmek istiyoruz” dedi. Gönüllü gençlerden İsmail Küçükyıldız’ın kurulmasına öncülük ettiği platformdan Özlem Kardelen Özkartav, çalışmalarını Cumhuriyet’e anlattı.

‘KALPLERE DOKUNMAK İÇİN’

Amaçlarının yaraları sarmak olduğunu söyleyen Özkartav, kesişme noktalarının Hatay olduğunu ifade etti.

Hatay’da ekip olmayı öğrendiklerini kaydeden Özkartav, ilerleyen süreçlerde de Hatay’ın bir köyünde çocuklar için faaliyet düzenlediklerini ve devamını getirmek için çalışmalarına başladıklarını belirtti.

Özlem Kardelen Özkartav, depremzede çocukların kalbine dokunabilmeyi ve onların dünyasına renkleri geri getirebilmeyi hedeflediklerini belirtti.

Hazırladıkları çantaların içinde çocuklar için oyuncak, boyama kitapları ile kalemleri, sürpriz hediyeler ve yiyecek-içecek olacağını kaydeden Özkartav, çocuklara yönelik sinema, yöresel oyunlar, yüz boyama, 23 Nisan anı boyaması, palyaço ve çeşitli atölye çalışmaları gibi çok sayıda etkinliklerinin de olduğunu ve gün geçtikçe aralarına katılan gönüllü sayısının arttığını ifade etti.