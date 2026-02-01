Google'da en çok bunu aratıyoruz: İşte Türkiye'nin internet alışkanlıkları

Türkiye’nin 2025 yılına ait dijital röntgeni çekildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve uluslararası analiz raporu "We Are Social 2025" verileri, Türkiye’nin internet ve sosyal medya kullanımında dünya ortalamalarının üzerinde bir performans sergilediğini ortaya koydu.

NÜFUSU AŞAN MOBİL ABONE SAYISI

Türkiye nüfusunun 86 milyona yaklaştığı dönemde, mobil abone sayısının 99,1 milyona ulaşması dikkat çekti. Dijital altyapının yaygınlaşmasıyla birlikte internet kullanıcılarının büyük bir çoğunluğu sosyal medyaya yöneldi. Ekim 2025 verilerine göre, nüfusun yüzde 70,9’una denk gelen 62,3 milyon aktif sosyal medya kullanıcısı bulunuyor. Bu veri, internete giren her 10 kişiden 8’inin en az bir sosyal medya platformunda varlık gösterdiğini kanıtlıyor.

EKRAN BAŞINDA BİR MESAİ: 7 SAAT 13 DAKİKA

Türk halkı, günün önemli bir kısmını dijital dünyada geçiriyor. Araştırmaya göre günlük ortalama internet kullanımı 7 saat 13 dakika olarak kaydedildi. Bu sürenin 4 saatten fazlası akıllı telefonlar üzerinden gerçekleşirken, internet trafiğinin yüzde 76,58’inin mobil cihazlar üzerinden akması "masaüstü" döneminin kapandığını gösteriyor.

İnternete giriş nedenlerinde ise yüzde 71,6 ile "bilgi edinme" ilk sırada yer alıyor. Ancak en çok ziyaret edilen site Google olurken, arama motorunda en çok aratılan kelimenin "Hava Durumu" olması dikkat çekici bir detay olarak rapora yansıdı.

SOSYAL MEDYANIN ŞAMPİYONU INSTAGRAM

Platform tercihlerinde rekabet kızışsa da liderlik koltuğu değişmedi. Sosyal medya kullanıcılarının platform kullanım oranları şöyle sıralandı:

Instagram: %89,5 (62,3 milyon kullanıcı)

WhatsApp: %88,9

YouTube: %78 (57,9 milyon kullanıcı)

Facebook: %68,6

X (Twitter): %58,7

BAKAN URALOĞLU: "MAHREMİYET TEHDİT ALTINDA"

Dijitalleşmedeki bu devasa artışı değerlendiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, madalyonun öteki yüzüne, yani veri güvenliğine dikkat çekti. Kullanıcı rızası dışında veri toplama süreçlerinin bireysel ve ulusal güvenliği etkileyebileceğini belirten Uraloğlu, "Gözetim ve veri analizi süreçleri mahremiyeti ihlal edebiliyor. Yığınsal veri izleme ve biyometrik gözetim gibi alanlar siber saldırılara açık hale geliyor" dedi.

Kişisel verilerin kötüye kullanımının kimlik hırsızlığına yol açabileceğini hatırlatan Bakan, vatandaşlara güçlü şifre kullanımı ve iki faktörlü kimlik doğrulama gibi temel siber güvenlik önlemlerini almaları çağrısında bulundu.