Google'ın deprem erken uyarı sistemi bu kez çalıştı!

10.08.2025 22:41:00
Haber Merkezi
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 19.53'te 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem öncesinde Google'ın erken uyarı sistemi depremden yaklaşık 30 saniye önce "5,7 büyüklüğünde" bir deprem olacağı yönünde bildirim gönderdi.

Balıkesir'de Sındırgı ilçesi merkezli 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk depremin ardından yine merkez üssü Sındırgı ilçesinde 4,6 büyüklüğünde bir artçı yaşandı. İlk depremin ardından beşi 4.0 üzerinde toplam 7 artçı deprem yaşanırken, gece de 43 öncü depremlerin olduğu öğrenildi. Deprem İstanbul, İzmir, Kocaeli, Tekirdağ, Kırklareli, Aydın, Balıkesir, Manisa, Kütahya ve Denizli gibi çevre illerden de hissedildi. Depremin ardından bazı binalar yıkıldı.

Google’un Android Deprem Uyarıları Sistemi depremden yaklaşık 30 saniye önce bazı kullanıcılarına deprem olacağı yönünde bildirim yolladı. Bir bildirimde, “Hafif sarsıntı bekleniyor. İlk tahminlere göre 5,7 büyüklüğünde” ifadeleri yer aldı. 

