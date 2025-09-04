Google, YouTube, Gmail ve Spotify çökmüştü: Erişim yeniden sağlandı!

4 Eylül 1998 yılında kurulan Google'a doğum gününde birçok kullanıcı tarafından erişim sağlanamıyor

Google'un sahibi olduğu sosyal medya platformu YouTube'a da erişim sağlanamıyor.

GMAIL VE SPOTIFY DA ÇÖKTÜ

Birçok kişi sosyal medyada Google servislerinin çalışmadığını belirtti.

Konuya ilişkin Google tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Spotify'ın da masaüstü web sitesine erişim sağlanamıyor, mobil uygulaması üzerinden de erişim sağlanamıyor.

Kullanıcılar Google'ı kullanmak istediğinde bu ekranla karşılaşıyor.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Google, Android ve başlı servislerinde Türkiye ile Avrupa bölgesini kapsayan kesinti yaşanıyor. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz Google'dan kesintinin sebebiyle teknik rapor talep etti. Süreci yakından takip ediyoruz" dedi.

KESİNTİ TÜRKİYE VE DOĞU AVRUPA GENELİNDE

Google'a erişim Türkiye ve Doğu Avrupa genelinde durmuş durumda. Downdetector web sitesinden kontrol edildiğinde büyük hacimde sorun yaşandığı görülüyor.

ERİŞİM YENİDEN SAĞLANDI

Google ve bağlı servislere erişim yeniden sağlandı Ancak bağlantıda yavaşlık ve kopmalar görülmeye devam ediyor.