Görevden alınan İYİ Parti İzmir İl Teşkilatı'ndan zehir zemberek basın açıklaması: 'Şımarık bir kaprisle...'

Yayınlanma: 11.01.2024 - 16:23

Güncelleme: 11.01.2024 - 16:57

İYİ Parti’de sular durulmuyor. Bergama’da eski ilçe başkanı ve Bergama Belediye Başkanlığı aday adayı Nuri Çiftçi ile yaşadığı polemik sonrası ilçede 100’den fazla partilinin istifa etmesine neden olan İYİ Parti İzmir Milletvekili ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özlale, İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu ve yönetimi de görevden aldırdı.

“ÖZLALE ‘YA BEN YA DA İL YÖNETİM’ DEDİ”

Konu hakkında il binasında bir basın açıklaması yapan Sinan Bezircilioğlu, Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından görevden alındıklarını aktararak, “Yılbaşından hemen önce İl Başkanlığı makamında il Sekreterimiz, Siyasi İşler Başkanımızın üzerine yürümüş, sözlü ve fiili saldırıda bulunmuştur. Bunun üzerine il Sekreterinin görevinden istifası iste ancak Ümit Özlale devreye girerek, İl Başkanımıza "il sekreteri yoksa ben de yokum" diyerek sürecin baş aktörlüğüne soyunmuştur. İl yöneticilerini görevlendirme yetkisi il başkanındadır. Bu yetki milletvekili yada herhangi bir adayın uhdesinde değildir. Parti içinde bu tarz bir olayın hoşgörulmesinin mümkün olmadığı kendisine iletildiğinde "ben de Genel Başkan'a gidip ya il ya ben derim" diyerek ısrarcı olduğunu belirtmiştir. Olay akabinde Ümit Özlale Ankara'ya giderek Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener ile görüşmüş, ‘Ya ben ya da il yönetimi’ diye diretmesi neticesinde de Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener tercihini Ümit Özlale lehine kullanmak zorunda kalmış ve yönetim görevden el çektirilmiştir” diye konuştu.

“TEŞKİLATI DİZAYN ETME ÇABASI”

Özlale’nin teşkilatını dizayn etmek istediğini belirten Bezircilioğlu, “Büyükşehir Belediye Başkan adayının, İl Yönetim Kurulu'nu görevden el çektirmek için aylardır fırsat kolladığı bilinmekteydi. Ümit Özlale, adaylığı açıklandığı günden bugüne, il binasında alan tahsis edilmesine rağmen il binası dışında, seçim çalışmalarına İl Başkanı ve yönetimi hiçe sayarak bir kaç kişi ile sürdürmekteydi. Son olayda da Ümit Özlale, müdahale yetkisi olmamasına rağmen il yöneticileri arasında geçen ve disiplin cezası gerektiren bir olayı bahane ederek, gerek partimizi gerekse Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i zor durumda bırakmıştır. İyi Parti İzmir İl Yönetim Kurulu, demokratik bir kongrede delegenin oyu ile seçilmiştir. Partinin tüm üyelerinin yeterlilik onayı anlamına gelen, Genel Seçim Temayül Yoklaması'na katılmadan kontenjan adayı olarak İzmir Milletvekili seçilen Ümit Özlale'nin, yerel seçimlere 80 gün gibi kısa bir süre kala il Yönetimini görevden aldırarak ‘teşkilatı dizayn etme’ çabası, kendisinin demokrasiye olan bakış açısını, onun için çalışan parti teşkilatına karşı demokrasiden uzak benmerkezci yönetim anlayışını açıkça ortaya koymaktadır” ifadelerini kullandı.

“İZMİR İLE BAĞDAŞMAZ”

Seçim çalışmalarında "İzmirliyim, İzmir'in değerlerine sahibim" diyen ve partimizin en iddialı belediye başkan adayı olarak kabul ettiği Ümit Özlale'nin, seçilerek göreve gelmiş il yönetiminin, şımarık bir kaprisle görevden el çektirilmesini sağlayarak, ‘mevcut yönetime karşı kongrede kaybetmiş kişileri yönetime getirmek istemesi İzmir'in demokratik, cumhuriyetçi, özgür, çağdaş yapısıyla bağdaşımadığının göstergesidir. Bizler partimizin neferleriyiz ve her zaman da partimizin emrinde olacağız. Biz dün vardık, bugün varız. 1 Nisan'dan sonra da burada olacağız” dedi.