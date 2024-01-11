İYİ Parti İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu görevden alındı

Yayınlanma: 11.01.2024 - 14:36

Güncelleme: 11.01.2024 - 14:53

İYİ Parti Genel Merkezi, İzmir’de İYİ Parti İzmir Milletvekili ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özlale gerginlik yaşadığı iddia edilen İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu’nu görevden aldı. Genel Merkez, il yönetimi ve divan kurulunu da görevden aldı.

Bergama İlçe Başkanı olarak yıllarca görev yapan ve Bergama Belediye Başkanlığı aday adaylığı olan Nuri Çiftçi de Özlale ile yaşadığı tartışma sonrası 100 partili ile partiden istifa etmişti.